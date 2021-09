L’Ontario ajoute des apprentissages autochtones aux programmes scolaires

TORONTO — Le ministre de l’Éducation de l’Ontario a annoncé que son gouvernement prévoyait ajouter des apprentissages autochtones au programme d’études sociales de la première à la troisième année.

Cet ajout au programme scolaire a été annoncé la veille de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le 30 septembre.

En Ontario, le programme d’études sociales de la 4e à la 6e année comprend déjà un apprentissage des questions autochtones, tout comme le programme d’histoire des 7e, 8e et 10e années.

Le système des pensionnats autochtones est quant à lui présenté dans les programmes de 8e et 10e années.

À partir de septembre 2023, les élèves de 1ère année découvriront le rôle de la famille et de la résilience dans les communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits, leurs réalités historiques et contemporaines, ainsi que le système des pensionnats, a annoncé mercredi le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce.

Les nouveaux éléments du programme sont en cours d’élaboration avec des partenaires autochtones, des aînés et des gardiens du savoir traditionnel, a ajouté M. Lecce.

«Nous croyons que tous les élèves, autochtones et non-autochtones, s’enrichissent en apprenant l’histoire, la culture, les perspectives et les contributions des membres des Premières Nations, des Inuits et des Métis dans les collectivités du Canada», a déclaré le ministre.

Joanne Meyer, directrice au regroupement des Métis de l’Ontario, a déclaré que cette annonce mettrait le programme d’études de la province en conformité avec les recommandations de la Commission de vérité et réconciliation du Canada.

«Cela garantirait que le contenu du programme d’études obligatoire et adapté à l’âge concernant les pensionnats pour Autochtones, les traités et la vie des Premières Nations, des Métis et des Inuits est accessible à tous les élèves», a-t-elle déclaré.

Alors que le gouvernement fédéral a décrété que le 30 septembre serait un jour férié en l’honneur des enfants disparus et des survivants des pensionnats, l’Ontario, comme le Québec, n’en a pas fait un jour férié provincial. M. Lecce a déclaré qu’il était essentiel que les deux millions d’enfants ontariens soient à l’école ce jour-là pour apprendre l’histoire des Autochtones et la réconciliation.

«Nous avons l’occasion de changer le cœur et l’esprit des jeunes, de les inspirer, mais aussi de créer la conscience que, selon moi, chaque citoyen doit avoir et, en travaillant demain, en l’intégrant dans notre système scolaire lors de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation et en renforçant l’ensemble de notre programme d’études, a-t-il dit. Je pense que nous pouvons poursuivre un engagement en faveur de la réconciliation d’une manière beaucoup plus significative.»

Le ministre ontarien des Affaires autochtones, Greg Rickford, a déclaré que la province sera guidée dans ses décisions sur la façon de marquer la journée par les dirigeants autochtones. Il a ajouté qu’il n’y avait toutefois pas de consensus pour le moment. «Pour l’instant, nous pensons que (…) demain est une période de réflexion et encourageons tout le monde à y réfléchir de cette façon».