L’Ontario annoncera des assouplissements pour les restaurants, les bars et les gyms

TORONTO — Les limites de capacité des bars, restaurants et centres de conditionnement physique en Ontario seront levées lundi, a déclaré une source gouvernementale, au moment où la province est sur le point de dévoiler son plan d’assouplissement des restrictions actuelles de santé publique liées à la COVID-19.

Le premier ministre Doug Ford devrait présenter plus de détails sur le plan de la province vendredi après-midi, aux côtés du médecin-hygiéniste en chef de l’Ontario, le Dr Kieran Moore.

M. Ford a déclaré que le nouveau plan expliquera comment et quand seront levées davantage de mesures de santé publique, y compris les restrictions sur les restaurants.

Il a ajouté que le plan offrirait une vision à long terme et impliquerait l’application de toute nouvelle restriction de manière adaptée et localisée, dans le but d’éviter de nouveaux confinements.

Le Dr Moore a laissé entendre que les règles ne seraient pas assouplies rapidement.

La province a suspendu à la mi-août ses plans visant à quitter l’étape 3 de son cadre de réouverture, alors que les cas de la quatrième vague augmentaient.

Actuellement, la moyenne sur sept jours des cas quotidiens de COVID-19 est stable, près de 88 % des Ontariens admissibles ont reçu au moins une dose de vaccin et une preuve de vaccination est requise pour accéder à plusieurs lieux, notamment les restaurants, les cinémas et les espaces événementiels.

L’Ontario a signalé 492 nouveaux cas de COVID-19 vendredi et 11 autres décès.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a déclaré que 325 de ces cas concernaient des personnes non complètement vaccinées ou que leur statut vaccinal était inconnu. Il y a 149 personnes dans les unités de soins intensifs en raison de la COVID-19, dont 128 qui ne sont pas complètement vaccinées ou ont un statut vaccinal inconnu.