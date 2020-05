L’Ontario annoncera jeudi la première étape de son plan de déconfinement

TORONTO — L’Ontario dévoilera jeudi plus de détails sur la première étape de son plan de déconfinement, alors que cette province signalait sa plus faible augmentation de nouveaux cas de COVID-19 depuis mars.

Le premier ministre Doug Ford a expliqué au début de la semaine que les Ontariens sont disciplinés et que le plan comprendra la réouverture de plus de lieux de travail à faible risque, d’entreprises saisonnières et de services essentiels. La première étape de la «feuille de route» du gouvernement Ford pour le déconfinement de la province devrait aussi permettre aux hôpitaux de reprendre certaines chirurgies électives et d’accepter que plus de gens se rassemblent lors de certains événements comme des funérailles.

En attendant, l’Ontario a signalé jeudi 33 autres décès et 258 nouveaux cas de COVID-19, ce qui représente une augmentation de 1,2 % par rapport à la veille — le taux de croissance de nouveaux cas le plus faible depuis le début de mars, et le nombre de nouveaux cas le plus bas depuis fin mars.

Le bilan ontarien atteint maintenant un total de 21 494 cas. Le bilan total comprend 1798 décès et 16 204 cas résolus, ce qui représente désormais plus de 75 % du total des cas. Les hospitalisations ont augmenté, même si le nombre de personnes aux soins intensifs et sous respirateur a diminué.

Près de 17 500 tests de dépistage avaient été réalisés mercredi, alors que la province s’efforce d’atteindre sa cible de 20 000 tests par jour. Le médecin-hygiéniste en chef, le docteur David Williams, devrait d’ailleurs annoncer jeudi que toute personne présentant des symptômes pourra dorénavant subir le test.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a écrit sur son compte Twitter que cet élargissement du dépistage «aidera à identifier et à contenir de nouveaux cas et à surveiller tout changement dans la transmission communautaire, pour assurer la sécurité des Ontariens». Elle soutient que presque tous les résidents et les travailleurs des foyers de soins de longue durée ont maintenant été testés, de sorte que le dépistage s’étendra à d’autres populations vulnérables, y compris les résidents des maisons de retraite, les refuges et les foyers de groupe.

Jusqu’ici, en Ontario, la décision d’offrir le test était basée sur des «évaluations cliniques» des patients, tout en priorisant certains groupes tels que les travailleurs de première ligne, les personnes en soins de longue durée et les travailleurs essentiels.