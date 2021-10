L’Ontario rehausse les limites de capacité dans certains lieux pour les gens vaccinés

TORONTO — L’Ontario rehausse lundi les limites de capacité d’accueil dans les restaurants, les centres de conditionnement physique, les casinos et d’autres endroits où une preuve de vaccination contre la COVID-19 est exigée.

Si les musées et les galeries, les lieux de culte et les établissements de soins personnels choisissent d’adhérer au système de preuve vaccinale, ils peuvent aussi rehausser dès maintenant les limites de leur capacité d’accueil.

Le premier ministre Doug Ford a annoncé cet assouplissement vendredi dernier, alors qu’il dévoilait les plans du gouvernement ontarien pour gérer la pandémie à long terme. Si tout va bien, le gouvernement souhaite supprimer toutes les mesures sanitaires d’ici la fin du mois de mars, y compris l’obligation du port du masque.

Si les tendances ne deviennent pas préoccupantes, les exigences en matière de preuve vaccinale commenceront à être levées au début de l’année prochaine, d’abord en janvier dans les restaurants, les bars, les centres de conditionnement physique et les casinos. M. Ford qualifie de «super prudente» son approche pour assouplir les restrictions sanitaires.

L’Ontario signalait lundi 326 nouveaux cas et aucun nouveau décès dû au virus. Le ministère de la Santé précise que près de 71 % des nouveaux cas concernaient des personnes qui ne sont pas complètement vaccinées ou dont le statut vaccinal est inconnu.

Il y avait 138 personnes aux soins intensifs atteintes d’une maladie grave liée à la COVID-19, dont 94 sous respirateurs. Le gouvernement rappelle que le nombre de patients hospitalisés pourrait être plus élevé, car certains hôpitaux ne fournissent pas de données les fins de semaine.

Le gouvernement indique que 87 % des Ontariens âgés de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin et 83 % sont pleinement vaccinés.