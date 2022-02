L’Ontario assouplit les restrictions pour les foyers de soins de longue durée

TORONTO — L’Ontario assouplit les restrictions imposées fin décembre aux résidents des foyers de soins de longue durée, le gouvernement estimant que les indicateurs de santé publique commencent à s’améliorer.

À partir de lundi, le nombre de proches aidants désignés passera de deux à quatre par résident; ces proches aidants pourront être présents deux à la fois. Les résidents qui ont reçu au moins trois doses d’un vaccin contre la COVID-19 pourront aussi renouer avec les sorties d’une journée.

Le gouvernement ontarien avait imposé à la fin de décembre des restrictions dans les établissements de soins de longue durée, notamment l’interdiction des «visites générales», afin de réduire dans ces milieux de vie les risques d’éclosions liées au variant Omicron, très contagieux.

Les visites générales des personnes de cinq ans et plus qui ont reçu au moins deux doses d’un vaccin pourront reprendre le 21 février. Ce jour-là, les résidents seront aussi autorisés à recevoir trois visiteurs à la fois.

Lors de cette étape, tous les résidents pourront faire des sorties sociales d’une journée, quel que soit leur statut vaccinal. Les résidents qui ont reçu au moins trois doses pourront même s’absenter la nuit, et les activités de jour pourront reprendre, tout comme les visites d’artistes et les services de soins personnels, comme les coiffeuses.

Trois semaines plus tard, le 14 mars, les enfants de moins de cinq ans pourront à nouveau visiter leurs proches en résidences. Les résidents pourront recevoir quatre visiteurs à la fois et tous les résidents, quel que soit leur statut vaccinal, pourront s’absenter la nuit.

L’Ontario signalait vendredi 2634 hospitalisations liées à la COVID-19 et 517 patients aux soins intensifs. Il s’agit d’une baisse de 163 hospitalisations et de 24 patients aux soins intensifs depuis la veille. La province signalait également 58 décès supplémentaires dus au virus.

On signalait 4047 nouveaux cas de COVID-19, mais la Santé publique rappelle que le nombre réel est probablement plus élevé, en raison des modifications apportées à la politique de dépistage, réservé maintenant à des clientèles prioritaires.

L’Ontario ne partage pas de données sur le nombre de cas de COVID-19 et les éclosions dans les écoles, mais on indique que 13 écoles étaient fermées.

La moitié des foyers de soins de longue durée de la province connaissaient des éclosions de COVID-19 vendredi et 14 décès de résidents avaient été signalés la veille.

Sur le front de la vaccination, 84 % des Ontariens de cinq ans et plus ont reçu deux doses, 89 % au moins une dose et 46 % ont eu la dose de rappel.