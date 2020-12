L’Ontario atteint toujours des sommets de nouveaux cas de COVID-19, à 1925 lundi

TORONTO — L’Ontario signalait lundi 1925 nouveaux cas de COVID-19 et 26 décès liés au virus.

Il s’agit donc d’un autre record pour les nouveaux cas dans cette province, dépassant d’un cas le bilan quotidien de dimanche.

De ces 1925 nouveaux cas, 601 étaient signalés à Toronto, 512 dans la région de Peel et 167 dans la région de York. On compte maintenant 1412 cas résolus supplémentaires depuis la dernière mise à jour quotidienne; près de 45 300 tests ont été terminés pendant cette période.

La mise à jour quotidienne de lundi porte le bilan ontarien à un total de 129 234 cas de COVID-19, 109 402 cas résolus et 3798 décès.

La campagne de vaccination

Le premier ministre, Doug Ford, devrait faire en après-midi une annonce sur les plans de vaccination en Ontario. Il sera accompagné de l’ex-général Rick Hillier, grand patron du groupe de travail sur la distribution des vaccins.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a déjà déclaré que l’Ontario recevrait au début de l’an prochain 1,6 million de doses du nouveau vaccin de Pfizer et 800 000 doses de celui de Moderna.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé lundi matin qu’il y aura livraison de «jusqu’à 249 000» doses du vaccin de Pfizer au Canada en décembre. Le premier arrivage est attendu la semaine prochaine et le vaccin de Pfizer doit recevoir d’ici quelques jours l’approbation de Santé Canada.

Le gouvernement ontarien avait d’abord indiqué qu’il annoncerait son plan de vaccination d’ici la fin de l’année, mais M. Ford a assuré la semaine dernière que la province serait prête même si les vaccins arrivaient plus tôt.

Changements de couleur

Des restrictions de santé publique plus strictes entrent en vigueur lundi dans trois régions de l’Ontario dans le but de limiter la propagation de la COVID-19.

Les régions de Middlesex-London et Thunder Bay passeront dans la zone «orange» du plan d’intervention en cas de pandémie de la province.

Le Bureau de santé publique de Haliburton, Kawartha et Pine Ridge passe de son côté en zone «jaune».

Le passage à l’orange inclut des restrictions sur les visiteurs des foyers de soins de longue durée et le renforcement des tests dans les établissements.

Le passage au jaune inclut la limitation des événements et des rassemblements sociaux à 10 personnes à l’intérieur et 25 à l’extérieur; les événements publics organisés sont quant à eux limités à 50 personnes à l’intérieur et 100 à l’extérieur.

Ces mesures resteront en place pendant au moins 28 jours.