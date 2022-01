L’Ontario atteint un nouveau record d’hospitalisations liées à la COVID-19

TORONTO — L’Ontario comptait vendredi 2472 patients hospitalisés atteints de la COVID-19, un nouveau record depuis le début de la pandémie. Il y avait par ailleurs 338 patients aux soins intensifs.

Il s’agit d’une augmentation de 193 hospitalisations et de 19 patients aux soins intensifs depuis la veille en Ontario. Le nombre d’hospitalisations dépasse maintenant le record de 2360 atteint le 20 avril dernier.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, précise que 69 % des patients aux soins intensifs avec la COVID-19 ne sont pas complètement vaccinés ou ont un statut vaccinal inconnu.

Quarante-deux nouveaux décès ont été signalés en Ontario, mais selon une porte-parole de la ministre Elliott, ces décès se sont produits au cours des 10 derniers jours — ils ont été ajoutés vendredi en raison d’un nettoyage des données.

La province signalait vendredi 11 899 nouveaux cas de COVID-19, mais la Santé publique rappelle que le nombre réel de cas est probablement plus élevé en raison d’un dépistage réservé à certaines cohortes.

Les données provinciales montrent que 81,7 % des Ontariens âgés de cinq ans et plus ont reçu deux doses d’un vaccin et 87,5 % ont reçu au moins une dose. Plus de 4,4 millions de personnes ont obtenu une troisième dose.