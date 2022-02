L’Ontario autorisera davantage de sports et de musique en parascolaire

Un plus grand nombre d’activités parascolaires, y compris les sports à contact élevé et la chorale, reprendront dans les écoles de l’Ontario.

Une source gouvernementale a confirmé à La Presse Canadienne que le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr Kieran Moore, annoncera le changement immédiat de politique jeudi après-midi.

Certains sports à faible contact comme le tennis sont actuellement pratiqués dans les écoles, mais les sports à contact élevé comme le basket-ball ont été suspendus en raison du risque de COVID-19.

Le chant et l’utilisation d’instruments à vent n’ont pas non plus été autorisés, mais la source indique qu’ils seront désormais permis avec certaines mesures sanitaires en place.

Les changements devraient intervenir plusieurs semaines après le retour des élèves en classe en personne, après un arrêt pandémique de deux semaines en janvier.

Les écoles ont été fermées et rouvertes à plusieurs reprises en Ontario pendant la pandémie, et les activités parascolaires ont été interrompues par mesure de précaution à divers moments.