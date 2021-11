L’Ontario bafoue le droit du public d’être consulté sur les impacts environnementaux

TORONTO — Le gouvernement de l’Ontario a ignoré le droit de la population d’être consultée sur ses décisions importantes en matière d’environnement, selon une nouvelle série d’audits qui soulèvent des problèmes de transparence à Queen’s Park.

Selon le Rapport annuel des audits sur l’environnement, dévoilé par le bureau de la vérificatrice générale (VG) de l’Ontario, le ministère de l’Environnement et plusieurs autres ministères auraient «délibérément évité» de consulter la population au sujet de nombreuses décisions malgré l’obligation prévue par la loi.

Quatre ministères ont pris des décisions ayant des impacts majeurs sur l’environnement au cours de la dernière année sans tenir de consultation, dont ceux des Ressources naturelles et des Affaires municipales. De plus, sept ministères sont montrés du doigt pour avoir pris trop de temps avant de signifier comment leur décision affecterait l’environnement. Cette observation aurait été faite dans le tiers des dossiers analysés par le VG.

Par ailleurs, quand cette information est rendue publique, les ministères ne donneraient pas toujours toute l’information nécessaire aux gens pour fournir une rétroaction pertinente, révèle le rapport.

D’après la Charte des droits environnementaux, les Ontariens ont un droit enchâssé d’être informés et d’être consultés sur les décisions importantes en matière d’environnement, un peu comme c’est le cas en ce qui concerne les décisions touchant la langue française ou le droit du travail.

Mais le rapport souligne que «le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs n’a pas assumé de leadership dans la mise en œuvre de la Charte» alors que plusieurs autres ministères n’ont «aucun processus officiel» pour s’y conformer.

«La population pourrait s’attendre à ce qu’un ministère qui porte le nom de l’Environnement soit proactif et agisse pour s’assurer que l’environnement en Ontario est protégé pour le bien des générations futures. Toutefois, notre travail démontre qu’il y a de nombreux aspects où ce n’est pas le cas», a commenté la VG Bonnie Lysyk lundi.

Le ministre de l’Environnement, Dave Piccini, a répondu que le gouvernement allait prendre connaissance des recommandations et qu’il allait continuer de poser des «gestes importants» pour l’environnement.

Toujours selon le document rendu public lundi, des décisions ont été prises par des ministères qui ne sont pas liés à la charte alors que d’autres modifications importantes ont aussi été apportées à des lois qui ne sont pas couvertes par la charte.

À titre d’exemple, on cite les modifications apportées à la Loi sur les offices de protection de la nature qui ont pu éviter l’épreuve de la consultation publique parce qu’elles ont été «incluses dans un projet de loi omnibus sur le budget».

Dans un autre dossier, le public n’a pas été consulté sur la fusion de «plusieurs tribunaux qui entendent des appels et autorisent les demandes d’appel» concernant plusieurs lois visées par la charte. Le subterfuge s’explique par le fait que le ministère du Procureur général, de qui relevait la décision, n’est pas soumis à ladite charte.

Le rapport blâme aussi le ministre des Affaires municipales qui «a enfreint la Charte» en ne tenant pas de consultations sur ses modifications à la Loi sur l’aménagement du territoire qui renforce les pouvoirs en matière de zonage.

Autre reproche formulé à l’endroit du ministère de l’Environnement, la VG estime qu’il «n’a pas fait grand-chose» en cours d’année pour «s’adresser activement au public et l’éduquer» sur ses droits en matière d’environnement.

Le manque de transparence est également soulevé par le rapport qui soutient que lorsque des consultations ont lieu, le gouvernement ne fournit «pas toujours à la population ontarienne des renseignements clairs, exacts et complets» sur les décisions en jeu. Ces informations incomplètes sont même parfois transmises dans un délai inadéquat.

Dans un autre audit, la VG rapporte des problèmes dans la transmission rapide d’information concernant la quantité de produits dangereux répandue en cas de déversement de même que sur la menace réelle pour la santé des gens. On suggère au ministère de l’Environnement de se montrer plus sévère pour forcer les pollueurs à respecter la loi et le protocole d’intervention en cas de déversement.

D’après les chiffres mentionnés, 73 000 déversements de produits dangereux ont été rapportés en Ontario au cours de la dernière décennie, mais le ministère n’aurait tenté qu’à trois occasions d’obtenir réparation pour les coûts associés au nettoyage des dégâts. Et dans ces trois dossiers, le gouvernement n’a réclamé que la moitié de la facture.

Selon une analyse plus approfondie d’un échantillon de 30 incidents, où le gouvernement n’a rien réclamé, on estime que la facture totale des coûts de nettoyage s’élevait à 4,5 millions $ payés par les contribuables.

Dans une autre enquête, la VG Bonnie Lysyk note que le gouvernement ne fait pas suffisamment d’efforts pour détourner de l’enfouissement les déchets commerciaux et industriels, ce qui menace la capacité de la province à atteindre son objectif de réduction des déchets.

Selon le document, c’est à peine 15 % des déchets industriels, commerciaux et institutionnels (ICI) qui ont pu être détournés comparativement à 50 % des déchets résidentiels. L’explication résiderait dans le fait que les entreprises n’ont pas toutes l’obligation de recycler.

À ce sujet, le ministre Piccini dit ne pas croire «que l’on obtiendrait des changements significatifs en poussant des entreprises à quitter la province».