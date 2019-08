L’Ontario choisit 42 exploitants de magasins de cannabis

TORONTO — L’Ontario a sélectionné 42 exploitants pouvant postuler pour gérer des magasins de cannabis dans la province.

La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO), qui réglemente aussi l’industrie du cannabis, a organisé mardi la deuxième loterie pour les magasins de marijuana dans la province et a annoncé les résultats mercredi.

La commission affirme avoir reçu plus de 4800 manifestations d’intérêt dans le cadre de cette loterie.

Contrairement à la première loterie, les candidats du plus récent tirage devaient montrer qu’ils disposaient d’un espace de vente au détail pouvant être utilisé comme magasin et qu’ils avaient un capital suffisant pour démarrer leurs activités.

Les gagnants ont maintenant jusqu’au 28 août pour compléter une demande d’ouverture de magasin, qui sera examinée par la CAJO.

Les 42 magasins seront répartis un peu partout dans la province, dont 13 à Toronto, six dans la région du Grand Toronto, 11 dans l’ouest et sept dans l’est et le nord. Kenora, North Bay, Sault Ste. Marie, Thunder Bay et Timmins auront aussi leur magasin.