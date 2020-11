L’Ontario commence à distribuer des tests rapides de la COVID-19

TORONTO — Le gouvernement de l’Ontario a dit qu’il a commencé à distribuer des tests de dépistage rapide de la COVID-19, et que ceux-ci ont déjà été utilisés dans certains hôpitaux et foyers de soins de longue durée.

Le premier ministre Doug Ford a déclaré mardi que des tests rapides, qui peuvent produire des résultats en quelques minutes plutôt qu’en quelques jours, ont été envoyés dans 36 foyers de soins de longue durée et 27 maisons de retraite, ainsi que dans certains hôpitaux.

Il a affirmé que la province continuerait de déployer les 98 000 tests ID Now et 1,2 million de tests Panbio qu’elle a reçus du gouvernement fédéral dans les semaines à venir.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a déclaré que 1,5 million de tests Panbio supplémentaires devraient arriver en Ontario le mois prochain.

Le premier ministre a présenté maintes fois les tests rapides comme un élément pivot dans la lutte contre la COVID-19.

L’Ontario a signalé mardi 1009 nouveaux cas de COVID-19, mais le gouvernement a indiqué qu’il s’agissait d’une sous-estimation causée par un problème technique.

La ministre de la Santé a affirmé que le problème signifiait aussi que le bilan de cas de la veille avait été surestimé.

Mme Elliott a indiqué que les nouvelles données incluaient 497 nouveaux cas à Toronto, 175 dans la région de Peel et 118 dans la région de York.

La province a aussi recensé 14 autres décès liés au coronavirus.

Il y a 1082 cas résolus de plus et près de 27 100 tests ont été réalisés depuis le plus récent rapport quotidien.

Au total, l’Ontario a recensé 106 510 cas depuis le début de la pandémie, dont 90 074 ont été résolus. Un total de 3519 Ontariens sont morts des complications liées à la COVID-19.