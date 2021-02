L’Ontario commence à rouvrir graduellement son économie dans trois régions

TORONTO — L’Ontario commencera à rouvrir progressivement son économie mercredi en commençant par trois bureaux de santé publique.

Les bureaux de santé de Hastings et Prince Edward, de Kingston, Frontenac, Lennox et Addington et du comté et du district de Renfrew passeront dans la catégorie verte — la moins restrictive — mercredi.

Cela signifie que le confinement de la province et les ordonnances de maintien à domicile seront levés dans ces régions et que les restaurants et les entreprises non essentielles pourront rouvrir.

Le 15 février, toutes les régions restantes, à l’exception de trois points chauds de la région du Grand Toronto, devraient connaître un certain assouplissement de leurs restrictions.

La catégorie dans laquelle elles seront placées dépendra de leur situation en matière de cas de COVID-19.

On s’attend à ce que Toronto, la région de Peel et la région de York soient les dernières à effectuer cette transition le 22 février, mais la province a déclaré que toute augmentation soudaine des cas de COVID-19 pourrait retarder ce plan.