L’Ontario crée des bourses d’études en l’honneur des victimes de l’écrasement

TORONTO — L’Ontario annonce la création de 57 nouvelles bourses d’études postsecondaires pour honorer les victimes de l’accident d’avion en Iran qui n’a fait aucun survivant la semaine dernière.

Le premier ministre Doug Ford a déclaré dans un communiqué qu’un nouveau fonds gouvernemental distribuerait des bourses de 10 000 $ à la mémoire de chacune des 57 victimes canadiennes de l’accident de l’avion d’Ukraine International Airlines.

Plus d’une dizaine d’établissements postsecondaires de l’Ontario ont perdu des étudiants ou des professeurs lorsque l’avion a été abattu par erreur près de Téhéran, mercredi dernier.

M. Ford indique que les bourses seront offertes pour le début de l’année universitaire 2021-2022.

La province affirme que les critères pour les bourses seront basés sur le mérite scolaire et les besoins financiers, et les bénéficiaires seront déterminés en consultation avec les écoles et les familles des victimes.