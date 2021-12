L’Ontario crée un conseil sur le commerce avec les États-Unis

TORONTO — Le gouvernement de l’Ontario est en train de créer un nouveau groupe pour le conseiller sur la façon de mieux protéger les travailleurs et les droits de l’Ontario en vertu des accords commerciaux avec les États-Unis.

Le premier ministre Doug Ford a expliqué que l’objectif était de protéger les travailleurs des deux côtés de la frontière.

L’industrie automobile, en particulier, pourrait être menacée si la coopération entre les États-Unis et l’Ontario était freinée, a-t-il précisé.

Le ministre du Développement économique a fait valoir que les mesures protectionnistes dont débat actuellement le Congrès américain porteraient préjudice à plusieurs industries locales, notamment celles de l’automobile, du bois, de l’acier et de l’agriculture.

Vic Fedeli a rappelé que l’Ontario était un partenaire économique important pour plus de la moitié des États au sud de la frontière, et a indiqué que le nouveau conseil mettrait en relief le coût du protectionnisme pour les entreprises de l’Ontario et des États-Unis.

Le président national du syndicat Unifor, Jerry Dias, qui présidera le nouveau conseil, a affirmé que la province se trouvait à un «moment critique» dans ses relations avec les États-Unis et qu’il était nécessaire de coordonner les efforts entre la province et les syndicats pour protéger l’économie locale.

La valeur du commerce entre l’Ontario et les États-Unis a été estimée à 358 milliards $ en 2020, soit 53 % du commerce total de marchandises entre le Canada et les États-Unis.