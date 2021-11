L’Ontario demande à Ottawa de doubler le nombre d’immigrants qualifiés

TORONTO — L’Ontario demande au gouvernement fédéral de doubler le nombre d’immigrants autorisés dans la province dans le cadre d’un programme visant à stimuler la main-d’œuvre qualifiée.

Le ministre du Travail, Monte McNaughton, a déclaré que la province faisait face à une importante pénurie de main-d’œuvre qui a été aggravée par l’impact de la pandémie de COVID-19.

Il a affirmé que l’augmentation du nombre d’immigrants autorisés dans le cadre du Programme ontarien des candidats à l’immigration (POCI) de 9000 à 18 000 personnes par année aiderait à lutter contre cette pénurie.

Le nombre de postes vacants en Ontario est passé de 234 000 en octobre de l’année dernière à près de 316 000 postes vacants le mois dernier, selon Statistique Canada.

Alors que toutes les industries font face à une pénurie de main-d’œuvre, 38 000 emplois dans les soins de santé, 29 000 dans la restauration, 24 000 dans la fabrication et 21 000 dans la construction étaient vacants au deuxième trimestre de cette année.

M. McNaughton a dit avoir récemment joint le nouveau ministre fédéral de l’Immigration, Sean Fraser, pour lui demander d’augmenter le nombre d’employés qualifiés autorisés à travailler en Ontario dans le cadre du programme.

«Nous demandons au nouveau ministre et au gouvernement fédéral de le doubler et de le faire le plus rapidement possible», a déclaré M. McNaughton.

«L’immigration est l’un des principaux moteurs économiques de la croissance de l’Ontario, un moteur qui peut être utilisé de manière stratégique pour combler les lacunes critiques dans l’offre de main-d’œuvre et, en fin de compte, créer plus d’emplois dans nos collectivités», a-t-il ajouté.

Un porte-parole du ministre fédéral de l’Immigration a déclaré que l’Ontario accueillait le plus grand nombre d’immigrants économiques parmi toutes les provinces et tous les territoires.

«Nous examinons actuellement la demande de l’Ontario d’augmenter le nombre de nouveaux arrivants dans le cadre du (programme) alors que nous finalisons le plan des niveaux d’immigration de l’année prochaine», a indiqué Alexander Cohen.

Le POCI permet aux travailleurs qualifiés étrangers et aux étudiants internationaux de réclamer auprès du gouvernement de l’Ontario d’être nommés pour la résidence permanente dans la province, mais le gouvernement fédéral prend la décision définitive d’approuver les demandes.

La province nomme des personnes qui possèdent les compétences et l’expérience nécessaires en Ontario.

M. McNaughton a déclaré que le programme pouvait accueillir 6750 immigrants lorsque les progressistes-conservateurs sont arrivés au pouvoir en 2018. Il a affirmé qu’il avait travaillé avec le gouvernement fédéral pour porter ce nombre à environ 9000 immigrants cette année.

L’Ontario veut plus de contrôle sur le nombre d’immigrants autorisés dans le cadre du programme, ainsi que sur le processus de sélection, a dit M. McNaughton. À l’heure actuelle, les travailleurs de la santé et ceux qui travaillent dans des métiers spécialisés sont les plus recherchés en Ontario, a-t-il indiqué.

«Il y a des dizaines de milliers de nouveaux Canadiens qui arrivent ici par l’intermédiaire du gouvernement fédéral, et nous voulons avoir plus de contrôle sur ce processus de sélection, a-t-il déclaré. Nous voulons un système qui fera un travail plus efficace pour combler ces pénuries de main-d’œuvre.»

M. McNaughton a déclaré qu’Ottawa devrait également fournir plus de financement pour les efforts de reconnaissance des titres de compétences étrangers, améliorer le programme des travailleurs étrangers temporaires et aider à garantir que les étudiants internationaux restent dans la province après avoir obtenu leur diplôme en Ontario.

M. Cohen, du ministère fédéral de l’Immigration, a affirmé qu’Ottawa s’était engagé à travailler sur ces questions.

«Nous convenons avec le ministre McNaughton que ces trois questions sont essentielles pour renforcer notre système d’immigration afin qu’il puisse continuer à soutenir la reprise à court terme et la prospérité à long terme de l’Ontario», a-t-il déclaré.