L’Ontario déplore 56 décès supplémentaires liés à la COVID-19

TORONTO — L’Ontario a déploré dimanche 56 décès supplémentaires liés à la COVID-19, trois de moins que la veille.

Les autorités ont aussi signalé 2230 hospitalisations. Elles ont recensé 486 patients aux soins intensifs.

La ministre de la Santé, Christine Elliot, a rappelé que ce ne sont pas tous les hôpitaux qui rapportent leurs données au cours du week-end.

L’Ontario a enregistré 2887 nouveaux cas de COVID-19, mais la Santé publique rappelle que le nombre réel est probablement plus élevé, en raison des modifications apportées à la politique de dépistage, réservé maintenant à des clientèles prioritaires.

Toutefois, cela correspond au mouvement à la baisse signalé depuis plusieurs jours.

Mme Elliot a indiqué que certaines données sur la vaccination n’étaient pas disponibles dimanche. La veille, le ministère de la Santé avait indiqué que 84 % des Ontariens âgés de cinq ans et plus ont reçu deux doses de vaccin, 89 % au moins une dose et 46 % ont eu la dose de rappel.