L’Ontario déplore 59 décès supplémentaires liés à la  COVID-19

TORONTO — La situation continue de s’améliorer dans les hôpitaux en Ontario.

Les autorités ont signalé que le nombre des hospitalisations liées à la COVID-19 était passé de 2634 à 2493 au cours des 24 dernières heures. Elles recensent 501 patients aux soins intensifs, soit 16 de moins que la veille.

La province déplore 59 décès liés à la COVID-19, un de plus que vendredi.

L’Ontario 3204 nouveaux cas de COVID-19, mais la Santé publique rappelle que le nombre réel est probablement plus élevé, en raison des modifications apportées à la politique de dépistage, réservé maintenant à des clientèles prioritaires.

Sur le front de la vaccination, 84 % des Ontariens de cinq ans et plus ont reçu deux doses, 89 % au moins une dose et 46 % ont eu la dose de rappel.

Le ministère de la Santé a indiqué que 84 % des Ontariens âgés de cinq ans et plus ont reçu deux doses de vaccin, 89 % au moins une dose et 46 % ont eu la dose de rappel.

L’Ontario ne partage pas de données sur le nombre de cas de COVID-19 et les éclosions dans les écoles, mais on indique que 13 écoles étaient fermées vendredi.

Samedi, 50 % des 627 établissements de soins de longue durée de l’Ontario signalaient des éclosions et 14 autres décès de résidents ont été signalés à cause du virus. Malgré tout, les autorités ont annoncé que les restrictions qui y sont imposées depuis la fin de décembre seront assouplies.

À partir de lundi, le nombre de proches aidants désignés passera de deux à quatre par résident; ces proches aidants pourront être présents deux à la fois. Les résidents qui ont reçu au moins trois doses d’un vaccin contre la COVID-19 pourront aussi renouer avec les sorties d’une journée.