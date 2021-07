L’Ontario devancera la prochaine phase de son plan de déconfinement

TORONTO — L’Ontario passera à la prochaine phase de son plan de déconfinement vendredi prochain, plusieurs jours avant la date prévue, a annoncé le gouvernement.

L’étape 3 du plan de déconfinement permettra une reprise de certaines activités intérieures et une augmentation des groupes lors des activités extérieures.

Le gouvernement ontarien a expliqué vendredi qu’il a atteint ses objectifs de vaccination pour passer à cette étape 3, et que d’autres indicateurs de santé se sont suffisamment améliorés pour permettre de devancer cette étape.

L’Ontario signalait vendredi 183 nouveaux cas de COVID-19 et neuf autres décès liés au virus. Le ministère de la Santé précise qu’il y avait 50 nouveaux cas dans la région de Waterloo, 24 dans la région de Peel, 24 dans la région de Grey-Bruce, 22 à Toronto et 10 dans la région de Halton. Ces données sont basées sur plus de 26 100 tests terminés.

Le ministère indique par ailleurs que 202 personnes étaient aux soins intensifs à cause de la COVID-19, une baisse de 13 depuis la veille, et 143 étaient sous respirateur, une baisse de deux.

Le gouvernement ajoute que 224 864 doses d’un vaccin ont été administrées jeudi, pour un total de plus de 16,6 millions distribuées jusqu’ici en Ontario.