L’Ontario dissoudra la région de Peel, selon des sources gouvernementales

L’Ontario annoncera jeudi la dissolution de la région de Peel, qui inclut les municipalités de Mississauga, de Brampton et de Caledon, selon des sources à l’intérieur du gouvernement.

Mississauga et Brampton, qui figurent parmi les plus grandes municipalités de la province, deviendraient ainsi des Villes indépendantes. Les sources n’ont pas précisé ce qui adviendrait de la plus petite communauté de Caledon.

Les sources ont demandé l’anonymat comme elles n’ont pas la permission de s’exprimer publiquement à ce sujet.

La région de Peel est responsable de gérer des services comme les ambulances, les programmes de santé et le recyclage dans les trois municipalités.

La mairesse de Mississauga, Bonnie Crombie, a dans le passé demandé que sa municipalité devienne indépendante, disant que cela lui permettrait d’économiser 1 milliard $ sur dix ans.

Le maire de Brampton, Patrick Brown, a dit qu’il verrait l’initiative d’un bon œil, mais soutient qu’en cas de séparation, Mississauga aurait une dette envers sa ville à cause d’infrastructures financées par les résidants de Brampton.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a déclaré la semaine dernière que Mississauga et Brampton sont de grandes villes qui peuvent fonctionner par elles-mêmes. Il a affirmé que l’objectif de tout changement serait de s’assurer que les municipalités obtiennent des services égaux ou supérieurs.

«Si une région reçoit plus d’argent que l’autre, nous devrons faire en sorte que ce soit séparé équitablement», a-t-il dit.