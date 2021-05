L’Ontario élargira l’accès au vaccin dans toute la province cette semaine

L’Ontario élargira l’accès aux vaccins contre la COVID-19 dans toute la province à compter de cette semaine, en raison d’une augmentation des livraisons de Pfizer-BioNTech.

Tous les adultes de 18 ans et plus vivant dans 114 codes postaux désignés comme points chauds du virus pourront réserver un rendez-vous sur le portail provincial à partir de 8 h lundi.

À partir de jeudi, les réservations seront par ailleurs ouvertes à tous les résidants de 50 ans et plus. D’autres populations seront aussi admissibles: les personnes souffrant de problèmes de santé à haut risque, celles qui ne peuvent pas travailler à domicile, dont les enseignants, les membres du personnel et les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a déclaré que l’élargissement de l’accès était possible en raison d’un approvisionnement plus régulier en vaccins contre la COVID-19.

Le gouvernement a fait cette annonce alors que l’Ontario signalait dimanche 3732 nouveaux cas de COVID-19 et 23 autres décès liés au virus.

La province indique que 1961 personnes sont hospitalisées pour la COVID-19, dont 875 aux soins intensifs et 615 sous respirateur.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a précisé qu’il y a 1198 nouveaux cas à Toronto, 797 dans la région avoisinante de Peel, 306 dans celle de York, 237 à Hamilton et 232 dans la région de Durham.

L’Ontario affirme que 76 685 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées depuis le bilan de samedi. Au total, plus de 5, 32 millions de doses de vaccin ont été administrés dans la province.