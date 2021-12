L’Ontario élargira l’accès aux troisièmes doses de vaccin contre la COVID-19

TORONTO — L’Ontario prévoit élargir l’admissibilité aux injections de rappel contre la COVID-19.

Cet élargissement devrait être annoncé jeudi après-midi par le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, le docteur Kieran Moore. Le gouvernement n’a pas fourni plus de détails, mais plusieurs médias citant des sources anonymes indiquent que l’âge d’admissibilité pour cette troisième dose passerait de 70 ans à 50 ans.

Plus tôt cette semaine, le docteur Moore a déclaré que le gouvernement examinait son plan pour les troisièmes doses de vaccin à la lumière du nouveau variant Omicron, préoccupant.

L’Ontario a confirmé ses premiers cas de variant Omicron au cours du week-end. Des cas ont également été confirmés au Québec, en Colombie-Britannique et en Alberta.

L’Ontario signalait jeudi 959 nouveaux cas de COVID-19 et huit décès liés au virus. Le ministère de la Santé précise que 55 % des nouveaux cas concernaient des personnes non complètement vaccinées ou dont le statut vaccinal est inconnu.

Le gouvernement indique que 155 personnes sont aux soins intensifs en raison d’une maladie grave liée à la COVID-19, dont 85 sous respirateurs. Il y avait par ailleurs quatre patients de la Saskatchewan mercredi dans des hôpitaux ontariens, dont trois aux soins intensifs.

Le gouvernement indique que 87 % des Ontariens âgés de 12 ans et plus ont reçu les deux doses de vaccin et que 90 % en ont au moins une.