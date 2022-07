L’Ontario élargit l’admissibilité aux quatrièmes doses à tous les adultes

TORONTO — L’Ontario élargit l’admissibilité aux quatrièmes doses d’un vaccin contre la COVID-19 pour inclure tous les adultes, mais le médecin-hygiéniste en chef affirme que les personnes en bonne santé âgées de moins de 60 ans peuvent choisir d’attendre jusqu’à l’automne pour un nouveau vaccin qui pourrait être plus efficace contre les variants et sous-variants Omicron.

Le Dr Kieran Moore a déclaré que toute personne âgée de 18 ans et plus pourra prendre un rendez-vous pour une quatrième dose à partir de jeudi.

Les injections sont offertes cinq mois après qu’une personne a reçu sa première dose de rappel.

M. Moore dit qu’un nouveau vaccin contre la COVID-19 ciblant mieux les variants et sous-variants Omicron devrait être approuvé cet automne et dit que les Ontariens sont encouragés à parler avec leurs médecins pour savoir si un deuxième rappel leur convient maintenant.

L’Ontario a récemment subi des pressions pour élargir l’admissibilité aux quatrièmes doses déjà offertes aux personnes âgées de 60 ans et plus, aux personnes immunodéprimées et aux adultes autochtones.

La province connaît actuellement une vague estivale d’infections causées par le sous-variant BA.5 Omicron.