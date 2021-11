L’Ontario enquête sur quatre autres cas possibles du variant préoccupant Omicron

TORONTO — Les autorités ontariennes enquêtent sur quatre autres cas possibles du variant préoccupant Omicron, et selon le médecin-hygiéniste en chef de la province, il est probable que davantage seront détectés après la confirmation de deux premiers cas en fin de semaine.

Le docteur Kieran Moore a déclaré lundi matin que deux des cas potentiels se trouvent dans la région de Hamilton et deux autres à Ottawa. Cela s’ajoute aux deux cas confirmés à Ottawa annoncés dimanche – les premiers cas connus au Canada.

Le médecin-hygiéniste ne «serait pas surpris» si on trouvait davantage de cas en Ontario, car le système de surveillance y est «très robuste», a-t-il dit. L’Ontario effectue le séquençage du génome sur tous les tests positifs de SRAS-CoV-2, ce qui, selon le docteur Moore, aidera à détecter les cas de variant Omicron.

Le nouveau variant Omicron, qui pourrait être plus transmissible, a incité plusieurs pays, dont le Canada, à appliquer de nouvelles restrictions de voyage. Les interdictions de voyager se sont concentrées sur les pays d’Afrique australe où la propagation communautaire de ce variant est déjà connue, bien que des cas aient depuis été découverts dans le monde entier, notamment en Europe.

Le docteur Moore a précisé que les premiers cas de ce variant au Canada, chez deux personnes qui s’étaient récemment rendues au Nigéria, avaient d’abord été testés pour le coronavirus à Montréal, à leur arrivée au Canada.

Les bureaux de santé publique contactent également 375 personnes qui sont revenues de pays considérés par le gouvernement fédéral comme étant «à haut risque» pour le variant Omicron et leur proposent des tests de dépistage spécifique.

Les personnes récemment arrivées au Canada en provenance d’Afrique du Sud, du Botswana, du Lesotho, d’Eswatini, du Mozambique, de Namibie et du Zimbabwe sont admissibles pour le dépistage et doivent également être mises en quarantaine. Le gouvernement fédéral a également fermé ses frontières aux visiteurs de ces pays.

Le docteur Moore a déclaré lundi que le gouvernement ontarien souhaitait que des tests soient proposés à tous les voyageurs entrant au Canada, pas seulement ceux des sept pays désignés d’Afrique australe. Il a indiqué que l’Ontario travaillait avec Ottawa sur cette question.

Il a également déclaré que le gouvernement examinait sa stratégie pour les troisièmes doses de vaccin et d’autres mesures pour mieux protéger les Ontariens contre le variant, bien que l’on ne sache pas encore précisément à quel point il est plus infectieux, si les personnes infectées sont plus malades ou à quel point les vaccins sont efficaces.

Après avoir progressivement annulé les restrictions, grâce à la vaccination et au passeport vaccinal, le gouvernement ontarien maintient qu’il ne réactiverait certaines mesures sanitaires qu’à un niveau local, selon les chiffres.

Certains bureaux régionaux de santé publique l’ont déjà fait, à la lumière de l’augmentation des taux de cas: dans le nord et le sud-ouest de l’Ontario, on a resserré les limites de capacité dans certains contextes, entre autres mesures.

Le docteur Moore a déclaré lundi que l’Ontario s’en tiendrait à cette approche ciblée, mais pourrait la reconsidérer si le variant Omicron s’avère répandu, bien que ce ne soit pas le cas lundi.

Presque tous les cas en Ontario à l’heure actuelle sont du variant Delta, hautement contagieux. Le docteur Moore a déclaré que l’accent devrait être mis sur la lutte contre cette souche, contre laquelle les vaccins sont efficaces. «Nous devons rester concentrés sur la menace actuelle, qui est le Delta», a-t-il déclaré.

L’Ontario signalait lundi 788 nouveaux cas de COVID-19 et deux autres décès dus au virus. Le gouvernement précise qu’un autre décès survenu il y a plus d’un mois a été ajouté au décompte cumulatif, en raison d’un nettoyage des données, mais n’est pas inclus dans ce bilan quotidien.

Le ministère de la Santé ajoute que 60 % des infections nouvellement signalées concernaient des personnes non vaccinées ou dont le statut vaccinal n’était pas connu.

On comptait 148 personnes aux soins intensifs en raison de la COVID-19, mais on rappelle que tous les hôpitaux ne déclarent pas leurs données la fin de semaine.