L’Ontario enquête sur une possible «propagation communautaire» du coronavirus

TORONTO — Les responsables de la santé publique en Ontario tentent de déterminer si le dernier cas de la COVID-19 dans cette province constituerait une preuve de «propagation dans la communauté».

La dernière personne en Ontario à contracter le nouveau coronavirus avait assisté au congrès de l’Association des prospecteurs et exploitants miniers au Canada, les 2 et 3 mars à Toronto. L’homme d’une cinquantaine d’années est maintenant en isolement chez lui à Sudbury, en Ontario, mais les autorités n’ont pas précisé s’il avait récemment voyagé à l’étranger.

Une porte-parole de la ministre provinciale de la Santé, Christine Elliott, a indiqué que les responsables de la santé publique enquêtaient sur le cas, mais ne peuvent pas confirmer pour l’instant si cet homme a contracté le virus par le biais de la propagation «dans la communauté».

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, et le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, ont tous les deux participé brièvement à cette importante conférence sur les mines, le 2 mars.

Le cabinet de M. Ford indique que le premier ministre est en bonne santé et ne présente aucun symptôme de la COVID-19. Les autorités n’auraient pas communiqué avec lui dans le cadre du mécanisme de recherche des contacts de l’homme infecté.

M. Trudeau, quant à lui, confirme qu’il n’a pas subi de tests à la suite de cette conférence, mais précise que cette décision a été prise en conformité avec les conseils de l’administratrice en chef de la santé publique du Canada. Theresa Tam recommande par ailleurs à tous les participants au congrès de rester vigilants pour surveiller de possibles symptômes, comme la fièvre, la toux ou des difficultés respiratoires.

Le premier ministre Trudeau a toutefois procédé à des changements dans son horaire pour la semaine qui vient et modifiera ses déplacements pour ne pas «interférer avec le travail qui se fait sur le terrain». Il suit également les recommandations des experts en santé publique, qui conseillent notamment de se laver les mains plus souvent et d’éviter de serrer des mains.