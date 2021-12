L’Ontario enregistrait mardi 3453 nouveaux cas de COVID-19 et 11 autres décès

TORONTO — Alors que l’Ontario enregistrait mardi 3453 nouveaux cas de COVID-19 et 11 décès, le médecin-hygiéniste en chef devait faire le point en après-midi sur le variant Omicron, qui exerce une pression croissante sur les services de santé.

La mise à jour hebdomadaire du docteur Kieran Moore, à 15 h, intervient alors que les autorités de santé publique dans certaines régions signalent que les centres de santé ne peuvent pas faire face à l’augmentation de la demande de tests de dépistage pour les personnes symptomatiques.

Santé publique Ottawa a ainsi demandé à ceux qui présentent des symptômes mais qui ne peuvent pas accéder à un test en temps opportun de présumer qu’ils sont infectés et de s’isoler.

Une pression similaire sur les ressources de dépistage avait été signalée à Kingston la semaine dernière et d’autres bureaux régionaux de santé publique ont déclaré qu’ils se préparaient à rencontrer les mêmes difficultés.

Pendant ce temps, à Toronto, le réseau hospitalier «Unity Health» a pris la «décision difficile» de suspendre les soins ambulatoires et les interventions chirurgicales non essentiels, à l’exception des cas urgents.

Concernant le bilan quotidien, mardi, le ministère de la Santé précise que 72 % des nouveaux cas concernaient des personnes vaccinées. Les nouveaux chiffres sont basés sur 49 285 tests effectués.

Il y avait en Ontario 165 personnes aux soins intensifs en raison de la COVID-19, une de plus que la veille; 101 patients étaient sous respirateurs, trois de moins que lundi.

Le gouvernement affirme que 81 % de la population âgée de cinq ans et plus a reçu deux doses d’un vaccin et 86 % au moins une dose. Chez les 12 ans et plus, 91 % des gens ont reçu au moins une dose. Chez les enfants de cinq à onze ans, un peu plus de 38 % ont reçu leur première dose.

Le premier ministre Doug Ford a déclaré que plus de 206 000 vaccins avaient été administrés lundi, alors que la province accélère sa campagne de doses de rappel pour lutter contre le variant Omicron.