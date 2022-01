L’Ontario enregistre un nombre record de 4183 hospitalisations liées à la COVID-19

TORONTO — Alors que l’Ontario signalait mardi un nombre record de 4183 hospitalisations liées à la COVID-19, dont 580 patients aux soins intensifs, le premier ministre Doug Ford a déclaré que son gouvernement annoncera plus tard cette semaine un assouplissement des restrictions sanitaires.

M. Ford a déclaré mardi matin sur les ondes de la station de radio CFRA, d’Ottawa, qu’il déteste mettre en place des mesures de santé publique et qu’il y aura bientôt des nouvelles positives à ce sujet.

Le gouvernement Ford avait annoncé le 3 janvier des restrictions supplémentaires imposées jusqu’au 26 janvier, au moins, en raison du variant Omicron hautement contagieux, qui entraîne une augmentation des infections et des hospitalisations.

Les restaurants ne peuvent plus accueillir de clients en salles, les musées, les zoos et autres attractions similaires ont été fermés, tout comme les gymnases, les installations de loisirs intérieures, les cinémas et les salles de spectacle. Les commerces de détail et les services de soins personnels ont été limités à 50 % de leur capacité d’accueil. Toutes les écoles se sont mises à l’apprentissage en ligne pendant deux semaines — les cours reprennent graduellement en personne cette semaine.

Le médecin-hygiéniste en chef de l’Ontario déclarait la semaine dernière qu’il surveillait un pic ou un plateau d’hospitalisations et qu’il ne pouvait garantir que la province serait prête à assouplir les restrictions le 26 janvier.

Le nombre record de 4183 hospitalisations liées à la COVID-19 enregistré mardi représente une augmentation de 296 depuis lundi, bien que tous les hôpitaux ne rapportent pas leurs chiffres de la fin de semaine. Deux patients de plus que la veille étaient aux soins intensifs mardi.

On déplorait par ailleurs 37 nouveaux décès dus à la COVID-19 en Ontario. Le gouvernement indique aussi qu’environ 56 % des foyers de soins de longue durée de la province connaissent des éclosions actives de COVID-19.

On rappelle que 82 % des Ontariens de cinq ans et plus ont reçu deux doses d’un vaccin contre la COVID-19 et 88 % ont reçu au moins une dose. La moitié des enfants de cinq à onze ans ont maintenant reçu au moins une dose en Ontario.

Les écoles rouvrent graduellement

Pendant ce temps, après deux semaines d’apprentissage à distance, davantage d’écoles en Ontario rouvraient mardi pour des cours en personne, à la suite de l’importante tempête de neige lundi. Les conseils scolaires de certaines régions, dont Windsor et Thunder Bay, avaient déjà rouvert leurs écoles lundi.

Mais ce plan provincial de réouverture des écoles a été retardé pour les élèves et les enseignants d’autres régions de la province, notamment Toronto, Hamilton et Ottawa, à cause des fortes chutes de neige, qui ont interrompu les services d’autobus d’écoliers lundi — et même mardi.

Plusieurs conseils scolaires de la région de Toronto ont en effet décidé que les cours se poursuivraient mardi à distance, grâce à l’apprentissage en ligne. Mais l’important Conseil scolaire du district de Toronto a annoncé qu’il n’y aurait même pas de cours en ligne, expliquant que 36 de ses écoles devaient encore déneiger leurs toits.

Les conseils scolaires Ottawa Carleton et Ottawa Catholic ont annoncé tôt mardi matin que toutes les écoles seraient ouvertes mardi. Par contre, la Régie du transport d’écoliers d’Ottawa a annulé tous les services d’autobus, car de nombreuses rues résidentielles n’étaient pas encore déneigées. Les parents étaient donc responsables de déposer leur enfant à l’école et de le ramener en fin de journée.

Les classes en présence reprennent donc graduellement en Ontario, mais avec des informations limitées sur les cas de COVID-19 dans les écoles. Le gouvernement a cessé de divulguer ce nombre de cas, car les tests PCR sont désormais réservés à ceux qui sont considérés comme les plus susceptibles de développer la maladie, de sorte que la plupart des enseignants et des élèves n’y ont pas accès.

Les syndicats d’enseignants ont prévenu les parents de se préparer à des perturbations dues aux pénuries de personnel prévues causées par le variant Omicron, hautement contagieux.