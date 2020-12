L’Ontario enregistre un sommet de 3328 nouveaux cas de COVID-19

L’Ontario a signalé jeudi 3328 nouveaux cas de COVID-19 — un nouveau record quotidien — et 56 autres décès liés au virus.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a indiqué que 888 de ces nouveaux cas avaient été recensés à Toronto, 431 dans la région de Peel et 418 dans la région de York.

Elle a également dit qu’il y avait 257 nouveaux cas dans le comté de Windsor-Essex et 194 à Ottawa.

Mme Elliott a précisé que près de 63 900 tests ont été effectués depuis la dernière mise à jour quotidienne.

De plus, un hôpital de London s’est déclaré exempt d’éclosions de COVID-19 après 23 décès et plus de 150 infections.

Le London Health Sciences Centre a déclaré que l’hôpital universitaire était exempt d’éclosion depuis le 30 décembre.