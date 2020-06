L’Ontario entre dans la 2e phase de son déconfinement, à l’extérieur de Toronto

TORONTO — L’Ontario entre dans la deuxième phase de son déconfinement vendredi.

La plupart des régions à l’extérieur du Grand Toronto et de Hamilton peuvent désormais relancer d’autres activités commerciales. Les terrasses de restaurants, les salons de coiffure et les piscines ont notamment obtenu le feu vert pour rouvrir leurs portes.

Le nombre maximal de personnes pouvant participer à un même rassemblement passe de cinq à dix, et ce, dans l’ensemble de la province. Les citoyens qui ne résident pas à la même adresse doivent néanmoins continuer d’observer une distance de deux mètres entre eux.

Les garderies pourront aussi rouvrir, mais on ne sait pas encore combien d’établissements seront en mesure d’implanter les nouveaux protocoles sanitaires.

Les restrictions restent en place pour les régions du Grand Toronto et de Hamilton, qui ont une forte concentration de cas de COVID-19.

Jeff Lehman, maire de Barrie, a déclaré que les stationnements au bord de l’eau ne seront ouverts qu’aux résidents de la ville.

«Ce n’est pas le moment pour les gens du Grand Toronto de venir faire une excursion par ici, a indiqué M. Lehman. Nous voulons donner la priorité aux résidents et leur permettre d’utiliser la plage.»

Une cinquantaine de terrasses de restaurants vont aussi rouvrir lors du week-end, dans cette ville bordant le lac Simcoe. Il y aura de la distanciation, et la plupart des restaurants vont fonctionner par réservation.

Les zones frontalières comme Windsor-Essex, le comté de Lambton et Niagara, ainsi que Haldimand-Norfolk — qui a récemment connu une éclosion parmi des travailleurs étrangers — ne pourront pas non plus entrer immédiatement dans cette deuxième phase de la relance.

L’Ontario a signalé 182 nouveaux cas de COVID-19, vendredi. Il s’agit du plus petit nombre de cas pour une journée depuis la fin mars.

Il y a eu un nombre record de tests complétés la veille, soit 28 335.

L’Ontario compte maintenant 31 726 cas du coronavirus depuis le début de la crise.

La province a également signalé 11 nouveaux décès, pour un total de 2498.

Il y a 26 187 cas résolus — 302 de plus que jeudi.