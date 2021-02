L’Ontario enverra des inspecteurs dans les petites entreprises

TORONTO — L’Ontario enverra des inspecteurs visiter les petites entreprises qui rouvriront ce mois-ci dans le but d’améliorer leur conformité aux ordonnances liées à la pandémie.

Le ministre du Travail, Monte McNaughton, a déclaré que les premières visites porteront sur l’éducation sur les règles de sécurité; les inspecteurs adopteront une «approche plus ferme» lors des visites de suivi.

M. McNaughton indique que les petites entreprises ont été les plus touchées par la pandémie, mais que plusieurs d’entre elles n’ont pas les ressources nécessaires pour s’adapter rapidement aux nouveaux protocoles de sécurité.

L’initiative, qui commencera la semaine prochaine, vise les commerces de détail, les centres de conditionnement physique et les services de soins personnels dans des régions qui rouvrent en zones grise, rouge et orange.

Les inspecteurs se concentreront sur les entreprises de Wellington-Dufferin Guelph, Durham et l’est de l’Ontario, où des commerces ont rouvert cette semaine avec des degrés de restrictions variables.

Le ministère a indiqué qu’un webinaire et une ligne téléphonique d’information seront également disponibles à mesure que les propriétaires d’entreprises s’adapteront aux nouvelles règles.

Cette annonce survient alors que le gouvernement est sur le point d’annoncer s’il lèvera une ordonnance de maintien à domicile et d’autres restrictions la semaine prochaine pour les régions plus durement touchées par la COVID-19. Le gouvernement avait indiqué plus tôt ce mois-ci qu’il prévoyait annuler l’ordonnance et déplacer vers son système de restrictions par zones de couleur, mardi, les régions de Toronto, ses banlieues de Peel et de York, ainsi que North Bay, dans le nord-est de la province.

Mais les médecins hygiéniste en chef de Toronto et de Peel ont demandé que cet assouplissement soit reporté au moins jusqu’au 9 mars, en raison de la présence de variants du virus dans leurs communautés.

Le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario devait formuler ses recommandations au gouvernement jeudi soir sur la base des dernières données sur la COVID-19. Le cabinet du premier ministre Doug Ford devrait discuter de la question et annoncer une décision vendredi après-midi. Mais M. Ford a laissé entendre jeudi que son gouvernement pourrait accéder à la demande faite par Toronto et la région de Peel.