L’Ontario est prêt à vacciner les enfants de 5 à 11 ans dès la réception des doses

TORONTO — Les parents de l’Ontario pourront probablement prendre rendez-vous pour faire vacciner leurs jeunes enfants contre la COVID-19 dès la semaine prochaine, a déclaré jeudi la ministre de la Santé Christine Elliott, à la veille de l’approbation attendue du vaccin pour les enfants.

Le gouvernement fédéral devrait annoncer vendredi que Santé Canada a donné son feu vert au vaccin de Pfizer-BioNTech pour les enfants âgés de cinq à 11 ans, et Mme Elliott a indiqué que le portail de prise de rendez-vous pour la vaccination de la province commencerait à accepter des rendez-vous dans les jours suivants.

«C’est, bien sûr, une nouvelle fantastique. Je sais que l’approbation sera un énorme soulagement pour de nombreux parents et représente une lumière vive au bout du tunnel», a déclaré Mme Elliott lors d’une conférence de presse.

Elle a affirmé que les bureaux de santé publique de l’Ontario seront prêts à vacciner les enfants dès la réception des doses appropriées.

La province a besoin du nouveau produit avant de pouvoir commencer à administrer le vaccin, car la dose pour les jeunes enfants est considérablement plus faible que celle pour les adultes.

«Cela pourrait prendre de quelques jours à une semaine pour recevoir des doses, et soyez assuré que nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement fédéral pour nous assurer que nous recevons les doses de l’Ontario le plus tôt possible», a-t-elle déclaré.

Le Canada s’attend à une livraison accélérée de 2,9 millions de doses pour enfant, suffisamment pour administrer la première dose à chaque enfant du groupe d’âge des 5 à 11 ans.

Dans un communiqué publié jeudi, Pfizer Canada a déclaré que la pharmaceutique était prête à livrer les doses pédiatriques au Canada peu de temps après que Santé Canada aura donné son autorisation.

Pfizer et son partenaire BioNTech ont soumis une demande d’approbation pour des doses pour enfant de leur vaccin à ARNm contre la COVID-19 le 18 octobre. Les États-Unis ont approuvé le vaccin pour enfants la semaine suivante et ont jusqu’à présent vacciné plus de deux millions d’enfants.

Les bureaux de santé publique de l’Ontario ont mis en place des plans pour commencer à administrer des vaccins, qui comprennent des cliniques en milieu scolaire, des pharmacies et des sites de vaccination de masse, a déclaré la ministre Elliott.

Certains bureaux de santé publique, comme celui de Toronto, ont déjà publié des plans pour vacciner les enfants. Des centaines d’écoles offriront des cliniques de vaccination dans la ville la plus peuplée de la province, avec des efforts concentrés dans 30 quartiers hautement prioritaires.

Mme Elliott a déclaré que d’autres bureaux de santé publique dévoileraient leurs plans dans les prochains jours.

Elle a ajouté que la province lançait également des campagnes de communication pour s’assurer que les parents obtiennent des informations précises sur les vaccins.

«Cela comprend un partenariat avec l’hôpital SickKids, par exemple, pour permettre des services de consultation au sujet des vaccins confidentiels, pratiques et accessibles pour les enfants, les jeunes et leurs familles», a-t-elle mentionné.

La porte-parole du NPD en matière d’éducation, Marit Stiles, a cependant estimé que les plans de la province pour la vaccination des jeunes ont été trop lents à se matérialiser.

«En Colombie-Britannique, ils enregistrent depuis des mois les enfants de cinq à 11 ans sur un système centralisé», a-t-elle déclaré après l’annonce de Mme Elliott, notant que 70 000 enfants de cette province seront déjà inscrits pour se faire vacciner lorsque le vaccin sera approuvé.

«En Ontario, nous partons de zéro», a-t-elle insisté.