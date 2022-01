L’Ontario ferme ses écoles et annule des chirurgies alors que la contagion progresse

TORONTO — L’Ontario ferme ses écoles et retourne en classe virtuelle en plus d’annuler toutes les interventions chirurgicales non urgentes dans l’espoir de ralentir la propagation de la COVID-19.

Le premier ministre Doug Ford a dévoilé cette nouvelle stratégie lundi. Un plan qui inclut aussi plusieurs mesures sanitaires visant les entreprises et les rassemblements dans le but de contenir le variant Omicron hautement contagieux.

Toutes ces consignes vont entrer en vigueur mercredi. Le médecin-hygiéniste en chef de la province a expliqué qu’il était nécessaire de suspendre toute chirurgie non urgente afin de préserver la capacité hospitalière dans les unités de soins intensifs.

Les salles à manger des restaurants, les centres d’entraînement et autres lieux de rassemblement intérieur vont devoir fermer leurs portes mercredi. Dans le cas des services de soins personnels et des commerces de détail, ils vont devoir limiter leur capacité d’accueil à 50 %. Les rassemblements intérieurs seront limités à des groupes de cinq personnes.

Dans le cas de la fermeture des écoles, on prévoit que la mesure durera au moins jusqu’au 17 janvier. Les travailleurs de la santé en première ligne dont les enfants sont d’âge scolaire pourront bénéficier d’un service de garde gratuit.

13 578 nouveaux cas

Par ailleurs, l’Ontario a signalé lundi 13 578 nouveaux cas de COVID-19.

La santé publique de la province a affirmé que le nombre de personnes infectées est probablement plus élevé en raison des récents changements de politique qui ont rendu les tests de dépistage moins accessibles au grand public.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a déclaré que 1232 personnes sont hospitalisées avec la maladie, dont 210 dans une unité de soins intensifs. Elle a cependant précisé que tous les hôpitaux ne fournissent pas de données durant la fin de semaine.

Le nombre de patients aux soins intensifs correspond à la moyenne des sept derniers jours, a dit la ministre Elliot.

Le gouvernement provincial n’a pas publié de mise à jour du nombre de décès dus à la COVID-19 en raison de jours fériés.