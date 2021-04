L’Ontario fracasse la barre des 4000 nouveaux cas de COVID-19

TORONTO — L’Ontario a franchi vendredi la barre des 4000 nouveaux cas de COVID-19 en une seule journée, alors que cette province se maintenait depuis une semaine entre 3000 et 3200 nouveaux cas quotidiens.

On signalait vendredi 4227 nouveaux cas et 18 décès supplémentaires dus au coronavirus en Ontario. De ces 4227 nouveaux cas, 1218 étaient recensés à Toronto, 762 dans la région avoisinante de Peel et 532 dans celle de York. On signalait également 247 nouveaux cas dans la région de Durham et 246 à Ottawa.

Il y avait vendredi 1492 personnes hospitalisées en Ontario à cause de la COVID-19. On comptait 552 patients aux soins intensifs, dont 344 sous respirateur. Plus de 61 410 tests ont été effectués depuis le dernier rapport, jeudi.

Le gouvernement indique que 105 382 doses d’un des vaccins contre la COVID-19 ont été administrées en Ontario depuis le rapport de jeudi. La province dépasse donc pour un troisième jour consécutif la barre des 100 000 vaccins administrés en une seule journée. Jusqu’à présent, plus de 2,9 millions doses de vaccin ont été administrées en Ontario.

Le premier ministre Doug Ford a d’ailleurs reçu vendredi matin sa première dose du vaccin Oxford-AstraZeneca. M. Ford a été vacciné dans une pharmacie d’Etobicoke, devant les journalistes, pour encourager les Ontariens à se faire vacciner et combattre l’«hésitation vaccinale» de certains citoyens.

Le premier ministre souhaite que 40 % des Ontariens — soit 5 millions de personnes — aient reçu leur première dose d’un des vaccins en mai.