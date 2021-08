L’Ontario insiste pour ne pas imposer le vaccin au personnel en soins de longue durée

TORONTO — Le ministre ontarien des Soins de longue durée, Rod Phillips, a défendu sa décision de ne pas imposer la vaccination contre la COVID-19 au personnel des résidences pour aînés de la province même si certains des plus grands employeurs du secteur ont adopté des politiques plus sévères.

Le ministre a déclaré vendredi que les règles sur les soins de longue durée en Ontario ont été «un franc succès», malgré les appels répétés envers le gouvernement pour en faire davantage.

Selon ces règles, les membres du personnel doivent déclarer leur statut vaccinal et ceux qui ne sont pas vaccinés doivent se soumettre à des tests de dépistage fréquents. Ces personnes doivent aussi assister à une formation sur les bienfaits de la vaccination.

«Nous avons le sentiment que ces critères, les tests de dépistage pour les personnes non vaccinées, toutes ces choses vont relativement bien et je crois que les chiffres le prouvent», a commenté le ministre Phillips en ajoutant que le taux de vaccination a dépassé les 90 % au sein du personnel de soins de longue durée depuis l’entrée en vigueur de ces consignes il y a quelques mois.

Ces déclarations du ministre surviennent au lendemain de la sortie publique d’un regroupement d’entreprises majeures dans le domaine des établissements de soins de longue durée prévenant que tout employé non adéquatement vacciné d’ici le 12 octobre serait mis en congé sans solde.

Ce regroupement inclut les résidences Chartwell, Extendicare, Responsive Group Inc., Revera Inc. et Sienna Senior Living. Pour ces grands employeurs, il est nécessaire d’implanter des politiques plus sévères alors que le variant Delta continue de se propager avec le début d’une quatrième vague de la pandémie.

L’Association des soins de longue durée de l’Ontario et d’autres groupes d’intérêts du milieu ont aussi fait valoir que la province devrait imposer la vaccination pour augmenter le taux d’immunisation parmi le personnel.

Selon l’association, une exigence provinciale s’appliquerait à toutes les résidences, sans distinction, ce qui éviterait le départ d’employés d’une résidence qui exige le vaccin vers une autre qui ne l’exigerait pas.

Rod Phillips a affirmé que la province visait toujours une cible de 100 % de personnes adéquatement vaccinées parmi le personnel des soins de longue durée, mais selon lui ce sont les employeurs qui sont «les mieux placés» pour renforcer leurs politiques.

Le ministre a aussi laissé entendre que la province cherchait de nouvelles manières innovantes de stimuler la vaccination.

«Nous allons continuer de faire ce qu’il faut pour nous assurer de garder nos résidents en sécurité», a promis M. Phillips.

Les foyers de soins de longue durée ont été dévastés au cours de la pandémie. Des éclosions de COVID-19 ont entraîné 3793 décès parmi les résidents selon les données en date de jeudi. Des milliers d’autres ont contracté la maladie et y ont survécu.

En date de vendredi, on comptait cinq éclosions actives dans des centres de soins de longue durée en Ontario.

La province a annoncé plus tôt ce mois-ci que le personnel des hôpitaux et d’autres lieux à risque élevé devraient aussi se soumettre à des règles de vaccination similaires à celles annoncées dans les soins de longue durée.

Depuis, de nombreux hôpitaux ont annoncé qu’ils exigeraient eux-mêmes que leur personnel soit adéquatement vacciné cet automne et qu’ils n’hésiteraient pas à congédier les employés qui s’y opposent.

Dans les écoles, l’Ontario a également annoncé ses intentions de ne pas imposer le vaccin, mais le personnel non vacciné sera forcé de subir des tests de dépistage réguliers.