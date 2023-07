L’Ontario investit 2,6 M $ dans la formation à l’emploi de 300 immigrants ou déplacés

OTTAWA — L’Ontario finance quatre projets de formation gratuite pour aider plus de 300 nouveaux arrivants, y compris des Afghans et des Ukrainiens déplacés, à trouver un emploi dans cette province.

Le ministre du Travail, Monte McNaughton, a déclaré mardi que les 2,6 millions $ aideront les personnes qui ont tant sacrifié pour venir au Canada à subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, tout en stimulant l’économie de l’Ontario.

Plus de la moitié du financement — 1,5 million $ — ira à l’organisme torontois «Newcomer Women’s Services» afin de préparer à l’emploi 230 femmes nouvellement arrivées, en leur fournissant un accompagnement professionnel et un stage rémunéré.

L’organisme «UTIMUS», qui offre une formation professionnelle aux nouveaux arrivants, est financé pour un projet visant à préparer 60 nouveaux arrivants afghans et ukrainiens au chômage ou sous-employés à travailler dans le secteur manufacturier en Ontario.

L’organisme d’Ottawa «Matthew House» devrait embaucher et former 15 nouveaux arrivants au centre des services pour les réfugiés et à la banque de meubles, pendant huit à dix semaines, et les aider ensuite à trouver des emplois à plus long terme.

Enfin, l’organisme sans but lucratif «Toronto Artscape» prévoit d’aider 30 artistes ukrainiens à trouver un emploi dans ce secteur auprès d’employeurs locaux.