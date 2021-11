L’Ontario investit 75 M $ dans le combat contre la violence liée aux armes à feu

TORONTO — Le gouvernement ontarien a annoncé des investissements de 75 millions $ pour lutter contre les armes à feu et les bandes criminalisées un peu partout en Ontario.

Le gouvernement provincial affirme que l’argent soutiendra des initiatives qui permettront de démanteler les activités criminelles, d’améliorer les enquêtes et de mettre fin au trafic illégal d’armes à feu à la frontière.

Le premier ministre Doug Ford a déclaré qu’il ne permettrait pas que la violence liée aux armes à feu et aux gangs gagne du terrain en Ontario.

La province a indiqué que le financement ouvrirait la voie à la mise sur pied du Bureau des renseignements sur les drogues illicites afin de perturber la chaîne d’approvisionnement des drogues qui arrivent en Ontario.

L’argent servira également à aider à l’analyse et au traçage des armes à feu, dans le but de lutter contre les contrebandiers d’armes à feu.

Le gouvernement prévoit également de créer une nouvelle unité mobile des poursuites relatives aux bandes criminalisées et aux armes à feu et de renforcer les équipes intégrées de la police des frontières de l’Ontario.

La nouvelle unité mobile inclura des procureurs de la Couronne spécialisés et s’occupera des cas complexes dans les régions prioritaires de l’Ontario, a indiqué le procureur général Doug Downey.

«Comme il devient de plus en plus complexe de mener des enquêtes et de porter des accusations contre les réseaux criminels dangereux, nous prenons des mesures pour que la police et les procureurs disposent des outils et des ressources dont ils ont besoin pour rendre les contrevenants responsables de leurs actes et défendre les victimes qui cherchent à obtenir justice», a affirmé par communiqué M. Downey.

Cet investissement porte à environ 187 millions $ le montant alloué à la Stratégie de lutte contre les bandes criminalisées, les armes à feu et la violence de la province depuis 2018, a indiqué le gouvernement.