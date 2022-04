L’Ontario lance une série de mesures pour aider les réfugiés ukrainiens

TORONTO — L’Ontario offre un soutien d’urgence aux Ukrainiens fuyant l’invasion russe, y compris l’accès à une couverture médicale, un logement, des conseils et une ligne d’assistance téléphonique pour la recherche d’emploi afin de les aider une fois dans la province.

Le premier ministre Doug Ford a déclaré avoir entendu que l’Ontario pouvait s’attendre à ce qu’environ 40 000 Ukrainiens arrivent en vertu d’une nouvelle autorisation de voyage d’urgence, notant que de nombreuses personnes avec de la famille dans la province sont déjà arrivées et séjournent chez des proches.

«Maintenant plus que jamais, nous sommes aux côtés de tous les Ukrainiens dans la lutte et nous soutiendrons toujours nos amis dans les moments où ils en ont le plus besoin», a mentionné M. Ford à Toronto mercredi.

L’aide de l’Ontario comprend une ligne d’assistance téléphonique et une adresse courriel afin de mettre en relation les nouveaux arrivants avec des services de recherche d’emploi et des employeurs locaux.

Le ministre du Travail, Monte McNaughton, a déclaré que les employeurs de «toutes les industries» avaient jusqu’à présent offert 30 000 opportunités d’emploi aux Ukrainiens qui devraient arriver.

La province souhaite accueillir des travailleurs qualifiés fuyant l’Ukraine – d’autant plus que la province fait face à une pénurie de main-d’œuvre – ainsi que leurs familles, a affirmé M. Ford.

«Nous aurons tout le soutien nécessaire dont ces familles auront besoin une fois arrivées ici en Ontario», a-t-il déclaré.

La province prévoit de financer du «counseling» et d’autres services de soutien adaptés à la culture en injectant 449 000 $ dans des organisations communautaires canado-ukrainiennes. Le gouvernement annonce également un fonds de bourses d’études de 1,9 million $ pour les étudiants de niveau postsecondaire en situation d’urgence admis pour des raisons humanitaires.

L’Ontario accorde aussi une augmentation de 900 000 $ sur trois ans à la Canadian Ukrainian Immigrant Aid Society pour les services d’établissement.

Doug Ford a mentionné que le ministère du Logement travaillait sur des plans pour offrir un toit aux nouveaux arrivants qui ont besoin de soutien. La province mettrait des hôtels à disposition si nécessaire pour les nouveaux arrivants, a-t-il spécifié.

Le premier ministre a remercié la communauté ukrainienne de l’Ontario de s’être mobilisée pour accompagner les nouveaux arrivants. Selon lui, les efforts de soutien devraient provenir de tous les ordres de gouvernement et des communautés.

«Selon le nombre de personnes qui arrivent, il peut y avoir quelques bosses sur la route, mais je peux vous assurer qu’ils auront un meilleur refuge que d’où ils venaient», a-t-il déclaré.

La ligne d’assistance est au 1-888-562-4769 et l’adresse de courriel est [email protected]