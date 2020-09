L’Ontario ne conseille plus aux asymptomatiques de se faire évaluer pour un test

TORONTO — Les responsables de la santé publique en Ontario demandent aux personnes à faible risque et asymptomatiques de ne plus se rendre dans les cliniques d’évaluation pour passer un test de dépistage de la COVID-19.

L’Ontario encourageait jusqu’ici tous ceux qui souhaitaient passer un test à se présenter dans une clinique d’évaluation. Or, ces cliniques doivent composer aujourd’hui avec de longues files d’attente. L’Ontario enregistrait mercredi un arriéré de traitement des échantillons de près de 50 000 tests, alors que la demande d’évaluations a augmenté en raison du retour à l’école.

La médecin-hygiéniste en chef adjointe, Barbara Yaffe, a précisé jeudi que les tests de dépistage doivent être réservés aux personnes présentant des symptômes ou à celles qui sont entrées en contact avec une personne atteinte. Le dépistage sera aussi offert aux personnes retracées par une enquête de la santé publique pour une éclosion spécifique.

Par ailleurs, le gouvernement ontarien a annoncé mercredi que les personnes asymptomatiques pourront prendre rendez-vous afin de passer un test de dépistage dans une soixantaine de pharmacies à compter de vendredi.

L’Ontario signalait jeudi 409 nouveaux cas de COVID-19 et un nouveau décès lié au virus. La ministre de la Santé, Christine Elliott, a précisé que 63 % des nouveaux cas concernaient des gens de moins de 40 ans. On enregistrait 151 nouveaux cas à Toronto, 82 à Ottawa et 46 dans la région de Peel.

Un cas dans l’entourage de Ford

Les nouveaux chiffres interviennent alors que le cabinet du premier ministre a révélé que l’un des membres du «personnel junior» de Doug Ford avait été déclaré positif à la COVID-19. Cette personne fait partie de l’équipe de tournée de M. Ford, qui organise ses apparitions en déplacement.

Le cabinet du premier ministre précise que M. Ford n’a pas eu de contact étroit ou d’exposition prolongée avec cette personne et qu’il surveille l’apparition de tout symptôme.

On s’attendait toujours, d’ailleurs, à ce que M. Ford participe jeudi à l’annonce d’un nouveau volet du plan gouvernemental de lutte contre la pandémie pour l’automne. Le cabinet de la ministre Elliott a confirmé qu’on fournira alors des détails sur les dépenses liées aux tests de dépistage et à la gestion des cas et des contacts.

Le premier ministre a annoncé mardi que la province lancera bientôt une vaste campagne de vaccination massive contre la grippe saisonnière, afin de maintenir la capacité des hôpitaux.

D’autres éléments du plan de la province, qui n’ont pas encore été annoncés, se concentreront sur l’identification rapide, la gestion et la prévention des éclosions de COVID-19. La stratégie ontarienne abordera également les moyens de réduire l’arriéré des services de santé, de se préparer à une hausse des cas, et de recruter et former des travailleurs de la santé.