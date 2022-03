L’Ontario offre jusqu’à 5000 $ à ses infirmières pour les garder dans le réseau

TORONTO — L’Ontario offre à toutes les infirmières un «incitatif forfaitaire» pouvant atteindre 5000 $ pour les encourager à rester dans le réseau.

Le gouvernement indique qu’il dépensera 763 millions $ pour cet incitatif. Les primes seront versées par les employeurs, en deux versements. Les infirmières à temps plein recevront en tout un montant forfaitaire de 5000 $; le personnel infirmier à temps partiel et occasionnel recevra un paiement au prorata des heures travaillées.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a déclaré lundi que ce plan vise à soutenir la main-d’œuvre infirmière pendant que la province se remet de la pandémie de COVID-19.

L’incitatif forfaitaire s’adresse aux infirmières des hôpitaux, des soins de longue durée, des maisons de retraite, des soins à domicile, de la santé mentale et des dépendances, des services d’urgence et des services correctionnels et d’autres personnes qui ont travaillé directement avec les patients pendant la pandémie.

Les infirmières admissibles devront être employées au 31 mars pour recevoir le premier versement et être encore là au 1er septembre pour recevoir le second.