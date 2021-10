L’Ontario offrira des produits menstruels gratuits dans ses écoles

TORONTO — L’Ontario et Shoppers Drug Mart s’associent pour distribuer des produits menstruels gratuits dans les écoles de la province.

Le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, a déclaré que les produits menstruels étaient une nécessité et non un luxe, et que le fait de ne pas pouvoir se les payer ne devrait pas être un obstacle à l’éducation des élèves.

Il a noté que l’Ontario se joignait ainsi à la Colombie-Britannique, à la Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard pour lutter contre la précarité menstruelle.

Six millions de produits menstruels gratuits par an seront fournis aux commissions scolaires, qui décideront ensuite de la façon dont ils seront distribués dans les écoles locales.

Shoppers Drug Mart, qui exploite la bannière Pharmaprix au Québec, fait don de toutes les serviettes hygiéniques. M Lecce a précisé que les tampons ne faisaient pas partie du programme pour le moment.

Keith Baybaylon, président de l’Ontario Student Trustees’ Association, affirme que l’équité menstruelle est une question de droits de la personne et que l’annonce de vendredi aidera à l’inclusion des élèves dans la communauté.