L’Ontario offrira des trousses de tests rapides gratuits en épiceries

TORONTO — L’Ontario élargit l’accès aux tests de dépistage rapide gratuits en les rendant disponibles notamment dans les épiceries et les pharmacies.

Le gouvernement ontarien indique que jusqu’à 5,5 millions de tests seront mis chaque semaine à la disposition des détaillants qui participent à ce programme qui durera au moins huit semaines.

Les citoyens peuvent récupérer les tests en personne ou les commander en ligne, selon le détaillant, avec une limite générale d’une boîte de cinq tests par ménage et par visite. Les détaillants participants seront réapprovisionnés chaque semaine par le gouvernement provincial.

Selon le gouvernement, plus de 2300 sites participent au programme dans toute la province, y compris dans le Nord et dans certaines communautés des Premières Nations. Le gouvernement affirme que les communautés identifiées comme «hautement prioritaires» en raison de taux élevés de COVID-19 et d’autres facteurs auront des stratégies de distribution plus ciblées au niveau communautaire.

Le masque est là pour un moment

La ministre de la Santé affirme par ailleurs que le port du masque sera important pendant encore un certain temps en Ontario, alors que l’Alberta et la Saskatchewan prennent des mesures pour abandonner presque toutes les restrictions sanitaires.

Christine Elliott a déclaré mercredi que son gouvernement suivait les meilleures projections des experts et que les hospitalisations liées à la COVID-19 diminuaient. Mais elle rappelle que l’Ontario n’est pas encore sorti de la crise, et le passeport vaccinal et le masque seront encore là pendant un certain temps en Ontario.

La Saskatchewan et l’Alberta ont annoncé qu’elles laisseraient tomber au cours des prochaines semaines le passeport vaccinal, le port obligatoire du masque et presque toutes les autres mesures sanitaires.

Moins d’hospitalisations

L’Ontario signalait mercredi 2059 hospitalisations liées à la COVID-19 et 413 patients aux soins intensifs. Il s’agit d’une baisse de 195 hospitalisations et de 61 patients aux soins intensifs depuis la veille.

L’Ontario signalait également 65 décès supplémentaires liés à la COVID-19. Il y a eu 3162 nouveaux cas de COVID-19 signalés, bien que la Santé publique rappelle que le nombre réel est probablement plus élevé en raison de la politique actuelle de dépistage, réservé à des clientèles prioritaires.

Environ 42 % des foyers de soins de longue durée de la province connaissaient des éclosions mercredi, comparativement à 45,5 % mardi.

Le gouvernement ontarien ne signale pas les cas de COVID-19 dans les écoles, mais on indique que quatre établissements étaient fermés mardi «en raison d’éclosions ou de considérations opérationnelles». Par ailleurs, 82 écoles signalaient des absences de 30 % ou plus d’élèves ou de membres du personnel.