L’Ontario partagera les données sur l’absentéisme dans ses écoles

TORONTO — L’Ontario se prépare à partager des données sur les absences scolaires lundi, une semaine après la reprise de l’apprentissage en personne sans que les expositions à la COVID-19 en classe ne soient signalées publiquement.

La province avait imposé l’apprentissage à distance à la fin des vacances des Fêtes, alors que les cas d’Omicron atteignaient des niveaux sans précédent et submergeaient le système de tests de dépistage.

Lorsque les écoles ont rouvert le 17 janvier, la province ne les a pas obligées à partager des informations sur les cas de COVID-19 en classe.

Les parents seront plutôt informés lorsque l’absentéisme parmi le personnel et les élèves atteindra 30 %, que ces absences soient liées ou non au virus, et à partir de lundi, les informations sur les absences seront publiées en ligne.

Le site web de la province partagera des informations sur le nombre d’écoles fermées et disposera également d’un tableau consultable indiquant le taux d’absentéisme combiné du personnel et des élèves par école.

Le site web affichera les données sur la journée scolaire précédente.