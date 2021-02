L’Ontario passe à nouveau au-dessus de la barre du millier de nouveaux cas quotidiens

TORONTO — Alors que l’Ontario passe à nouveau jeudi au-dessus de la barre du millier de nouveaux cas quotidiens de COVID-19, la ministre de la Santé déclare que son gouvernement étudie attentivement la demande de responsables de la santé publique qui souhaitent retarder la «réouverture» des régions de Toronto et de Peel, lundi prochain.

Christine Elliott a indiqué que les nouvelles données sur la pandémie attendues jeudi permettront au médecin hygiéniste en chef de l’Ontario de formuler une recommandation éclairée sur ces deux «zones chaudes» de la métropole.

Les médecins hygiénistes de Toronto et de Peel ont écrit cette semaine au docteur David Williams pour lui demander de reporter l’assouplissement des restrictions, prévu lundi prochain. La docteure Eileen de Villa et le docteur Lawrence Loh soutiennent que l’ordonnance actuelle de maintien à domicile devrait rester en vigueur au moins jusqu’au 9 mars dans ces deux régions.

L’Ontario signalait jeudi 1038 nouveaux cas de COVID-19 et 44 autres décès liés au virus. Le ministère de la Santé précise qu’il y avait 376 nouveaux cas à Toronto, 142 dans sa banlieue de Peel et 122 dans celle de York. Les données de jeudi sont basées sur près de 56 200 tests effectués depuis le dernier rapport.

Par ailleurs, 12 383 doses supplémentaires de vaccins ont été administrées en Ontario depuis la mise à jour de mercredi, pour un bilan total de plus de 500 000 doses. Le gouvernement affirme que 1277 autres cas ont été résolus depuis la mise à jour précédente. L’Ontario a recensé 289 621 cas confirmés du coronavirus depuis le début de la pandémie, dont 272 146 ont été résolus; on déplore 6773 décès.

D’autre part, le Bureau de la responsabilité financière de l’Ontario indique jeudi que plus de 355 000 emplois ont été perdus dans cette province l’année dernière à cause de la pandémie. Dans un rapport publié jeudi, le Bureau indique que ces pertes d’emplois représentent la baisse annuelle la plus importante jamais enregistrée en Ontario.

Le rapport souligne par ailleurs qu’en plus des pertes d’emplois, plus de 765 000 Ontariens ont travaillé moins d’heures l’an dernier en raison de la pandémie.