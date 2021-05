L’Ontario passe mardi sous la barre des 2000 nouveaux cas de COVID-19

TORONTO — L’Ontario semble résolument «aplanir la courbe» d’une troisième vague préoccupante: on signalait mardi 1616 nouveaux cas de COVID-19 et 17 autres décès liés au virus.

Il faut remonter au 24 mars dernier pour retrouver des bilans quotidiens sous la barre des 2000 nouveaux cas. Et pendant deux semaines à la mi-avril, l’Ontario caracolait au-dessus des 4000 nouveaux cas quotidiens. Mais depuis, la courbe est descendante de jour en jour.

Des 1616 nouveaux cas signalés mardi, 472 étaient recensés à Toronto, 360 dans sa banlieue de Peel et 116 dans celle de York. On comptait également 114 nouveaux cas à Hamilton et 102 dans la région de Durham. Ces données sont basées sur plus de 22 900 tests terminés.

Le ministère de la Santé a indiqué que 1484 personnes sont hospitalisées avec le coronavirus, dont 764 aux soins intensifs et 559 sous respirateur.

L’Ontario affirme que 109 032 personnes ont reçu une dose de vaccin COVID-19 depuis le rapport de lundi, pour un total de plus de 7,2 millions jusqu’ici.

Par ailleurs, le gouvernement ontarien a élargi plus tôt que prévu l’admissibilité à la vaccination grâce à la livraison précoce de doses. Tous les Ontariens de 18 ans et plus peuvent prendre depuis mardi un rendez-vous pour le vaccin. Les jeunes Ontariens qui auront 18 ans cette année peuvent aussi réserver une place pour le vaccin Pfizer-BioNTech.

Les maires des villes du Grand Toronto et de la région de Hamilton ont demandé plus de doses pour faire face à une augmentation prévue des réservations mardi.