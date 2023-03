L’Ontario pourrait se retrouver à court de 33 000 infirmières d’ici cinq ans

TORONTO — L’organisme indépendant chargé de surveiller la situation financière en Ontario prévoit que la province sera confrontée à une pénurie de 33 000 infirmières et préposés aux services de soutien d’ici cinq ans.

Dans un rapport spécial sur le secteur de la santé, publié mercredi, le Bureau de la responsabilité financière de l’Ontario explique que la province se retrouvera avec un manque à gagner de 21 milliards $ pour assurer le maintien de ses programmes existants du secteur de la santé et la mise en œuvre des engagements déjà annoncés d’ici l’exercice 2027-2028.

Le système de santé de la province a été mis à rude épreuve ces dernières années, notamment en raison d’une pénurie de main-d’œuvre qui a mené à la fermeture de salles d’urgence et à l’allongement de la liste d’attente pour les chirurgies.

L’Ontario pourrait toutefois renverser la tendance si le gouvernement augmente le financement prévu pour la santé dans ses prochains budgets, précise le Bureau de la responsabilité financière.

En réaction à ce rapport, une porte-parole de la ministre de la Santé de la province, Sylvia Jones, rappelle que le gouvernement investit déjà massivement dans les soins de santé.

Hannah Jensen souligne que le temps d’attente pour certaines chirurgies a déjà été passablement réduit et que le gouvernement Ford a recruté un nombre «record» de nouvelles infirmières en 2022.

Elle note aussi que les négociations avec Ottawa sur l’augmentation des transferts en santé permettront d’embaucher plus d’infirmières et d’assigner plus de personnes à un médecin de famille.