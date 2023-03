L’Ontario prévoit d’exiger des toilettes réservées aux femmes sur les gros chantiers

TORONTO — Le ministre du Travail de l’Ontario veut s’attaquer aux divers problèmes concernant les toilettes sur les chantiers de construction dans la province.

Monte McNaughton a annoncé mercredi qu’il proposait de modifier les règles concernant les salles de bains sur les chantiers de construction afin de les rendre plus propres, plus sûres et d’en fournir certaines réservées aux femmes.

Le mois dernier, une opération d’inspections des salles de bains menée par le ministère du Travail sur plus de 1800 chantiers de construction a permis de relever 244 infractions, les plus courantes étant l’absence de toilettes, le manque d’intimité ou l’absence de nettoyage.

«Dans quelle autre industrie cela serait-il acceptable, n’est-ce pas ?» a dénoncé M. McNaughton en entrevue.

«Ce sont des hommes et des femmes, pas du bétail, et il est important qu’ils obtiennent le respect qu’ils méritent. Si nous voulons encourager les hommes et les femmes dans les métiers spécialisés, nous devons nous assurer que nous disposons d’installations adéquates qu’ils peuvent utiliser.»

M. McNaughton a déclaré qu’il entendait souvent des femmes dans les métiers spécialisés raconter des histoires sur les conditions déplorables des salles de bain. Le ministre du Travail a préparé le terrain pour cette annonce le mois dernier lorsqu’il a lancé un appel aux travailleurs pour qu’ils lui envoient leurs histoires d’horreur sur les toilettes.

«C’est juste un gros tas de fèces. Pas de chasse d’eau, pas d’eau, pas de savon, pas de papier, rien. Autant aller dehors à ce moment-là», a déploré la ferronnière Mahee de Repentigny dans une vidéo diffusée sur le fil Twitter de M. McNaughton.

Elle a dit qu’elle doit parfois quitter son travail pour trouver une salle de bain dans un restaurant Tim Hortons, parce que les toilettes sur le site ne semblent pas sécuritaires.

Plusieurs améliorations

Exiger au moins une toilette réservée aux femmes sur les grands chantiers de construction est l’une des nombreuses modifications réglementaires proposées par le ministre McNaughton. Elles s’inscrivent dans le cadre d’une législation du travail qui devrait être présentée au printemps et qui prévoit une meilleure protection des travailleurs à distance en cas de licenciements massifs, ainsi que d’autres changements qui n’ont pas encore été annoncés.

Les changements liés à la salle de bain viendraient également doubler le nombre de toilettes nécessaires sur les chantiers de construction, exigeraient un éclairage adéquat ainsi qu’un désinfectant pour les mains là où il n’y a pas d’eau courante et obligeraient à ce que les toilettes simples soient complètement fermées. Certaines toilettes portables sans toit ne mesurent que les trois quarts de la hauteur d’un adulte, a mentionné M. McNaughton. Celles-ci seraient interdites.

Maintenir les toilettes en bon état est déjà exigé par les règles actuelles.

«De toute évidence, cela ne se produit pas, a reconnu M. McNaughton. Cette nouvelle législation améliorera tous les outils dont nous disposons pour garantir que les toilettes sont plus propres qu’elles ne l’ont jamais été sur les chantiers.»

Elle étendrait également l’exigence de bonne réparation aux urinoirs et aux installations de nettoyage, comme les stations avec éviers.

M. McNaughton propose également d’étendre la formulation de l’exigence selon laquelle l’équipement de protection individuelle doit être correctement ajusté, afin que les femmes et les «travailleurs avec des types de corps différents» soient spécifiquement pris en compte.

Les nouvelles règles entreraient en vigueur le 1er juillet, si elles étaient déposées et approuvées par le gouvernement.