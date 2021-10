L’Ontario prévoit lever les limites de capacité dans plusieurs autres lieux

TORONTO — Une source du gouvernement de l’Ontario affirme que la province annoncera bientôt un plan visant à mettre fin aux limites de capacité dans des lieux tels que les restaurants et les centres de conditionnement physique.

La source, qui n’était pas autorisée à parler publiquement de l’annonce prochaine, a déclaré que la province publierait un plan à la fin de la semaine prochaine, qui comprendra des détails sur le moment où davantage de limites de capacité pourront être levées.

Des groupes d’entreprises ont exprimé leur frustration et leur colère depuis que le gouvernement a annoncé, à la fin de la semaine dernière, qu’il levait les limites de capacité pour certains milieux nécessitant une preuve de vaccination, mais pas pour d’autres.

Les cinémas, les théâtres, les salles de concert, les espaces de réunion et d’événement et les sites sportifs pour les spectateurs ont été autorisés à ouvrir à 100 % de leur capacité à compter de samedi, et la distanciation physique n’est généralement pas requise.

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) et la Chambre de commerce de l’Ontario ont déclaré qu’elles ne comprenaient pas pourquoi les limites de capacité pouvaient être levées dans ces grands sites, mais pas dans les petites entreprises telles que les restaurants et les gyms.

La FCEI affirme que les propriétaires de petites entreprises se demandent pourquoi les Maple Leafs de Toronto et les Sénateurs d’Ottawa peuvent accueillir des spectateurs au maximum de la capacité de leur amphithéâtre, alors qu’une salle de quilles ne peut pas ouvrir plus de la moitié de ses allées.