L’Ontario publiera vendredi ses scénarios de décès selon la fameuse courbe

TORONTO — L’Ontario publiera vendredi ses «scénarios» qui montrent combien de personnes pourraient mourir de la COVID-19, en fonction de la courbe, a annoncé jeudi le premier ministre Doug Ford. Mais il a prévenu que ces projections seront difficiles à entendre.

M. Ford avait résisté jusqu’ici aux appels pour publier ces scénarios, mais il a promis jeudi que des experts fourniront cette information. «Nous aurons tous bientôt des décisions très, très difficiles à prendre, et vous méritez d’avoir les mêmes informations que moi», a déclaré M. Ford. «Vous méritez de savoir ce que je sais lorsque vous prenez des décisions pour vous-même, votre famille et votre communauté.»

Le premier ministre espère que les chiffres «réveilleront» ceux qui seraient tentés de se rendre sur les plages et dans les parcs à mesure que le beau temps s’amène. «La vérité, c’est que la situation est extrêmement grave. En ce moment, notre meilleure défense est de rester à la maison, de s’isoler et de ne pas sortir. C’est une question de vie ou de mort», a-t-il martelé.

Le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario a eu besoin de temps pour compiler des chiffres qui tiennent compte du grand afflux de personnes qui sont rentrées au pays, y compris des «snowbirds», et pour développer un modèle précis, a expliqué M. Ford.

Le premier ministre Justin Trudeau, tout comme François Legault au Québec, est confronté depuis quelques jours aux demandes répétées pour une publication des scénarios dont il dispose. M. Trudeau a déclaré jeudi qu’il n’était pas encore en mesure de dévoiler les scénarios, mais qu’il pourrait le faire bientôt.

Seize autres décès

L’Ontario signale jeudi 401 nouveaux cas de COVID-19 et 16 décès additionnels.

Un foyer pour aînés de Bobcaygeon, qui a déjà répertorié de nombreux cas de la maladie, a rapporté deux autres décès de résidents, portant le total à 16. Le bureau local de santé publique estime que l’épidémie dans ce foyer, la résidence Pinecrest, est la plus importante de la province, avec au moins 24 membres du personnel également infectés.

On compte maintenant dans l’ensemble de la province 2793 cas de la COVID-19, dont 53 décès et 831 cas résolus. L’Ontario signale également que 405 personnes sont hospitalisées à cause de la COVID-19, dont 167 aux soins intensifs. Un total de 112 de ces patients sont assistés d’un respirateur.

Pendant ce temps, le nombre de personnes en attente d’un résultat de test continue de baisser dans la province, à mesure que la capacité de dépistage augmente; ce nombre est passé de 3135 mercredi à 2052 jeudi.