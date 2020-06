L’Ontario rapporte 111 nouveaux cas de COVID-19 et trois décès

TORONTO — L’Ontario rapporte vendredi 111 nouveaux cas de COVID-19 et trois décès additionnels.

La province compte donc un total de 34 316 cas, dont 2644 décès et 29 754 guérisons.

Il s’agit d’une augmentation de 226 guérisons comparativement à jeudi, ce nombre continuant de croître plus rapidement que le nombre de cas actifs.

Le nombre de personnes hospitalisées pour la COVID-19 est passé de 270 à 256.

Quant aux nombres de personnes aux soins intensifs et sous respirateur — 61 et 41 respectivement —, ils sont descendus à leur plus bas depuis que la province a commencé à rapporter ces données au début avril.

La province a fait 30 780 tests jeudi.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a précisé que 28 des 34 unités de santé publique de l’Ontario ont rapporte cinq nouveaux cas ou moins.

Elle a ajouté que 19 des unités de santé n’ont rapporté aucun cas.