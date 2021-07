Ontario: des directives réclamées pour les enfants qui ne peuvent être vaccinés

Les parents et les experts disent qu’ils veulent des conseils plus clairs sur la façon dont les enfants de moins de 12 ans, qui ne sont pas admissibles aux vaccins contre la COVID-19, s’intègrent dans le plan de réouverture de l’Ontario.

La province autorisera la reprise de plus d’activités à l’intérieur plus tard cette semaine, mais Stephen Ouderkirk dit que sa famille s’en tient aux rassemblements sociaux en plein air, avec son nouveau-né qui ne peut pas se faire vacciner.

La docteure Nisha Thampi, médecin spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques, a déclaré que les familles à statut vaccinal mixte devraient continuer à suivre les directives comme celles de demeurer à la maison en cas de maladie et de se rassembler à l’extérieur si possible.

Elle dit qu’elle aimerait savoir si les enfants non vaccinés seront soumis à des directives différentes lorsque les restrictions seront assouplies davantage, et obtenir une évaluation plus approfondie des endroits où les risques sont les plus importants pour eux.

L’épidémiologiste de l’Université de Toronto Ashleigh Tuite affirme de son côté que les jeunes enfants risquent d’être laissés pour compte à mesure que les restrictions sont levées et croit que certaines règles, comme le port du masque dans les lieux publics, devraient demeurer en vigueur pour le moment.

L’Agence de la santé publique du Canada a présenté des directives d’activité basées sur le statut vaccinal le mois dernier, mais l’Ontario n’a pas publié de directives spécifiques dans son plan de réouverture.

Le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario a déclaré que des taux de vaccination plus élevés dans l’ensemble de la communauté aideront à protéger les jeunes enfants en maintenant les infections à un faible niveau.

114 nouveaux cas

L’Ontario a signalé lundi 114 nouveaux cas de COVID-19, mais ne rapporte aucun nouveau décès attribuable au virus.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a déclaré que 18 des nouveaux cas avaient été détectés à Grey Bruce, 15 dans la région de Waterloo et 10 à Toronto.

Les données sont basées sur 15 933 tests de dépistage.

On compte 204 patients aux soins intensifs en raison de la COVID-19, et 123 personnes sous respirateurs.

La province indique que 121 653 doses d’un vaccin contre la COVID-19 ont été administrées dimanche, pour un total de plus de 17 millions.

Soixante-dix-neuf pour cent de tous les adultes de l’Ontario ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 et 56 % sont pleinement vaccinés.