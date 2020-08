L’Ontario rapporte 114 nouveaux cas de COVID-19 et un nouveau décès

TORONTO — L’Ontario signale lundi 114 nouveaux cas de COVID-19 et un nouveau décès lié au virus.

La province rapporte également 73 nouvelles guérisons.

Le nombre total de cas s’élève désormais à 42 309, dont 2811 décès et 38 277 guérisons.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a déclaré que 30 des 34 bureaux de santé publique de la province ont signalé cinq nouveaux cas ou moins. Parmi eux, 18 n’ont rapporté aucun nouveau cas lundi.

Par ailleurs, le chef du Parti libéral de l’Ontario demande aux entreprises de traiter les travailleurs de l’éducation comme des travailleurs de première ligne.

Steven Del Duca a affirmé que les détaillants et les institutions avaient facilité la vie des travailleurs de première ligne pendant la pandémie.

Il a dit qu’il aimerait voir les enseignants, les éducateurs, les chauffeurs d’autobus, les directeurs et le personnel de soutien bénéficier d’heures de magasinage réservées, de rabais sur les produits et services et d’un élargissement des services de garde.

M. Del Duca a déclaré qu’ils seraient bientôt aux premières lignes de la reprise et qu’ils pourraient utiliser l’aide que d’autres travailleurs reçoivent maintenant.

La plupart des écoles de l’Ontario devraient ouvrir dans les prochaines semaines.

De nombreux enseignants et leurs syndicats ont critiqué le plan de réouverture de la province, qui laisse une grande partie des détails aux conseils scolaires.